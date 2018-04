ALEKSANDAR VULIN ZA KURIR: Vučić će uspeti da se izbori za Kosovo

Kad Haradinaj kritikuje EU, nema reakcije Brisela, ne poziva sebe i njih na uzdržanost, što uvek uradi kad god neko napadne Srbiju

Aleksandar Vulin, ministar odbrane, u vaskršnjem broju Kurira govori o iskušenjima i teškim nedeljama koje su pred Srbijom zbog Kosova. Veruje da će predsednik Srbije, uprkos pritiscima velikih sila, uspeti da se izbori. Ministar vojni kaže da nema stabilne države ako u njoj vojska nije zadovoljna. Ne plaši se rekonstrukcije Vlade, jer, kako kaže, to trenutno nije ni tema, a članovi Vlade treba da rade, ne da se bave sobom!



U koliko teškoj poziciji se Srbija trenutno nalazi kada je reč o Kosovu? Stiče se utisak da nas čekaju sve teži pregovori, pa hoćemo li uspeti da izvučemo maksimum?

- Srbija je u teškoj poziciji, suočena sa silom velikih koji od Srbije traže da ona opravda njihovo kršenje međunarodnog prava i nasilje koje su sprovodili. Na čelu Srbije nalazi se posle dugo vremena predsednik koji ima hrabrosti da se nosi sa jačim od sebe i koji izdržava pritiske. Vučić će se izboriti.



Može li se uskoro očekivati koliko-toliko normalizacija odnosa između Beograda i Prištine nakon incidenta s direktorom Kancelarije za KiM Markom Đurićem?

- Nije to incident, incident je nešto što se desi bez volje i namere, ovo je bio planski napad i na Đurića i na prostor severa KiM, neuspeli pokušaj da se Srbi uplaše, proteraju. Veoma je teško govoriti o normalizaciji sa onima koji koriste nasilje, ne drže reč, otvoreno vas lažu, prete i podmeću, ali ovo nije stvar izbora, već onog što se mora uraditi za svoj narod i zemlju.



Hoćete li vi uskoro ići na Kosovo?

- Voleo bih, ovo je prva godina u kojoj nisam imao priliku da za rođendan poljubim malog Borišu u Kosovskoj Mitrovici. Kao i uvek, naravno da mogu da uđem u KiM i izađem iz njega kada god i gde god je potrebno, ali sada je to stvar naše političke procene, ne sile Prištine. Hapsili su oni mene i ranije, ali im nije uspevalo da zaustave ni moj rad ni našu politiku.



Koliko su Evropa i svet (ne)pristrasni u rešavanju kosovskog pitanja? Ko su nam zapravo tu prijatelji i saveznici, a ko ne?

- Sve zemlje koje ne priznaju Kosovo i koje nam pomažu da sačuvamo svoje pravo na postojanje zaslužuju našu zahvalnost. Od velikih sila poput Ruske Federacije i Narodne Republike Kine, pet članica EU koje se odupiru pritisku svojih saveznica da promene stav, pa do malih zemalja poput Surinama, svi oni čuvaju naš položaj, pa često i na svoju štetu. EU ima obavezu statusne neutralnosti, čega se ne pridržava dosledno, videli ste da kada Haradinaj kritikuje EU, nema reakcije Brisela, ne poziva sebe i njih na uzdržanost, što uvek uradi kada god neko napadne Srbiju, zemlje van EU koje su priznale KiM smatraju da je u pitanju završena stvar. A mi nećemo odustati.



Dogovorili ste nabavku helikoptera iz Rusije. Koliko je to važno za bezbednost države i da li se uskoro očekuje još neko značajnije opremanje VS?

- Detalji se dogovaraju, povećanje spremnosti naše vojske za odbranu zemlje je od najveće važnosti. Mir se čuva snažnom privredom, diplomatijom, ali i moćnom vojskom. Nema stabilne politike ni ekonomije ukoliko nemate mir na svojoj teritoriji, a mir je ono što garantuje jaka i zadovoljna vojska. Vrhovni komadant Aleksandar Vučić je naredio da vojska mora da bude opremljena, obučena, zadovoljna, i to naređenje se sprovodi.



Veliku prašinu je podigla vaša izjava da će se Vojska aktivno uključiti u borbu za natalitet. Šta vi na to kažete?

- Nisam primetio nikakvu raspravu sa konkretnim merama, samo uobičajene grupe onih koji mrze i napadaju sve što može biti dobro za njihovu zemlju. Pitajte šta o našim merama za aktivnu borbu za povećanje nataliteta misli više od 200 roditelja u Vojsci Srbije, koji su od 1. januara prvi put dobili solidarnu pomoć u visini prosečne plate za rođenje deteta, da li im je smešno ili su zadovoljni zbog toga što im njihovo ministarstvo pomaže i deli njihovu radost, pretpostavljam da je za podsmeh i osudu što Vojska prvi put iz svojih sredstava isplaćuje četiri pokušaja vantelesne oplodnje, što smo podigli i starosnu granicu za žene koje mogu da se podvrgnu novom pokušaju i izbore za potomstvo, ne znam kako se može napadati odluka da se veštačka oplodnja omogući i parovima u Vojsci koji imaju decu, ali više to ne mogu da ponove prirodnim putem, sigurno je razlog za potcenjivanje i pljuvanje što je za naše pripadnice uveden obavezan besplatan preventivni pregled na karcinom grlića materice, raka dojke. Neka svako uradi ovoliko, pa će biti rezultata, ja ću da radim, a oni neka mrze.



Da li vas plaši najavljena rekonstrukcija Vlade ili je vaše ministarsko mesto zagarantovano?

- Nemam ništa protiv provere svačijeg, a samim tim i mog rada. Rekonstrukcija sada nije tema i ministri treba da rade svoj posao, nemaju razloga da se bave sami sobom.

O porodici

STIGNEM DA BUDEM SA DECOM



Kako ćete provesti Vaskrs? Generalno, imate li vremena za porodicu?

- Na Veliki petak ću biti sa pripadnicima dežurnih osmatrača, a za Vaskrs u Kopnenoj zoni bezbednosti u bazi Šušnjak načelnik Generalštaba i ja ćemo biti zajedno sa našom vojskom. Nemam dovoljno vremena za one koje volim i nadam se da me razumeju. U svakom slučaju, stignem da budem sa njima bar u onim trenucima kada su deci potrebne podrška i pažnja, kada su veliki dani u njihovim mladim životima. Supruga me razume, često ume da kaže: „Pa ja sam te i birala da radiš“, a sinovi će razumeti da Srbija traži puno i da za nju vredi sve dati. Verujem da mi neće zameriti.