MINISTAR PROSVETE ŠARČEVIĆ O REKONSTRUKCIJI VLADE: Ko želi na moje mesto - slobodno!

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je danas da ko želi može slobodno da zauzme njegovo mesto u Vladi, ali da ga čeka ogroman posao.

On je upitan o rekonstrukciji vlade rekao da ga ne motiviše mesto ministra, već reforme koje želi da sprovede i ostvari vidljive rezultate.

Ana Brnabić: Imamo preča posla od rekonstrukcije Vlade Srbije

"Ja sam rekao sto puta da to mene ne interesuje na taj način. U skupštini su me prozivali da ne treba da budem ministar, jer nisam motivisan, ja jesam motivisan, ali na drugačiji način. Došao sam da uradimo reformu obrazovanja, što mislim da znam da radim i da to bude vidljivo", rekao je Šarčević.

Ministar je na pitanje šta će uraditi povodom "večitih studenata" i roka za okončanje studija koji je nekoliko puta pomeran, rekao: "Ja neću uraditi".

"Ne znam, videćemo", rekao je Šarčević što je i navelo voditelje da ga pitaju i da li time aludira na rekonstrukciju vlade.

