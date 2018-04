ŠEŠELJU DANAS U TRIBUNALU IZRIČU PRESUDU: Briga me, prespavaću Hag!

Lideru radikala Vojislavu Šešelju sutra će Žalbeno veće Mehanizma u Hagu izreći drugostepenu presudu. Šešelj će presudu dočekati u Beogradu, ali za Kurir najavljuje da će tokom njenog izricanja - spavati!

- Eto, toliko me briga za nju. Ma uopšte me ne interesuje šta će tamo da kažu. Presuda mi pada u nezgodno vreme, jer ja u to doba imam svoju popodnevnu dremku i ne pada mi na pamet da slušam presudu. Svejedno mi je kakva će ona biti. Dobrovoljno ne idem nigde, pa ni u Hag. Moja sudbina je da branim srpski narod - poručio je lider SRS, koji je u prvom stepenu oslobođen.



Prvostepenom presudom sudsko veće Haškog tribunala 31. marta 2016. oslobodilo je Šešelja po svih devet tačaka optužnice, koja ga tereti da je govorom mržnje podsticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i BiH tokom ratnih sukoba, kao i proterivanje Hrvata iz Vojvodine.



Haško tužilaštvo se na tu presudu žalilo, a Šešelj je podneo pisani odgovor na žalbu. Predsednik SRS je odbio je da prisustvuje žalbenoj sednici, baš kao što neće prisustvovati ni čitanju presude u drugom stepenu. Žalbeno veće može presudu da potvrdi, da je preinači ili da naloži novo suđenje.

