HEROJ S KOŠARA ODOGOVORIO PREDSEDNIKU KOSOVA: Sram te bilo, Tači, što se hvališ sramotom!

Pretnja ratom kosovskog predsednika Hašima Tačija posebno uznemiruje heroje s Košara, pošto je kosovski predsednik izabrao baš ovu karaulu da po ko zna koji put najavi da će na Srbiju potegnuti oružje.



Potpukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, kaže za Kurir da je Tačijeva izjava očigledno ratnohuškačka.

- Tačija su instruisale zapadne sile i zlikovačka organizacija oličena u NATO, koja je postala korporativna vojska. Celokupna albanska javnost zna da na Košare niko ne sme da dođe, osim kada svakog 9. aprila, kao i ovaj put, na njihovu sramotu dođu da bi prkosili Srbima i umanjili važnost i značaj pobede srpske vojske nad NATO. Međutim, duboko su svesni i oni i ceo svet da su oni na Košarama zaustavljeni i pobeđeni zahvaljujući viteškoj borbi naše vojske - naglašava Đurković.

foto: AP



Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković poručio je juče da Srbija nikome ne preti, već brižljivo i pažljivo čuva mir i stabilnost u regionu.

- A onaj koji priča o pretnjama iz Srbije i odgovoru puškama nije ni pričao o puškama i pretnjama, već o tome da su se oni pre 20 godina borili za stvaranje „velike Albanije“. To je sve vreme bio fokus njihovog delovanja - izjavio je Selaković.



Kako je napomenuo, zanimljivo bi bilo da čujemo šta bi imao da kaže zapadni deo javnosti o tome i da odgovori da li je to bio razlog sukoba pre skoro 20 godina. Selaković je rekao da istinitost Tačijeve izjave o odgovoru puškama na navodne pretnje iz Srbije „razume na onaj način kao što su istinito potpisivali i pristajali na određene dogovore pa ih nikada nisu ispunjavali“.

foto: Stefan Jokić



Zamenik predsednik SPS Predrag Marković smatra da je Vučićevo pozivanje na politiku mira, kao reakcija na Tačijeve ratoborne i zapaljive izjave, odlika ozbiljne i odgovorne države.

- Vučić i Tači ne mogu da se porede. Tači je čovek razbojnik i u pravednijem međunarodnom poretku on bi sedeo u nekom zatvoru u Skandinaviji. To što on kaže treba da posmatramo kao vrstu polukriminalne provokacije - ocenio je Marković.

foto: EPA



Dok se ne izradi statut ZSO PRIŠTINSKE VLASTI NE IDU U BRISEL

Dok kosovske vlasti ne završe izradu statuta ZSO, zvaničnici neće ni putovati za Brisel pošto pod okriljem EU neće biti nikakvih sastanaka, pišu prištinski mediji, pozivajući se na informacije iz kabineta premijera Ramuša Haradinaja. - Kosovska vlada namerava da završi proces u okviru zadatog roka. Nacrt statuta će izraditi upravljački tim i dok se on ne završi, nema zakazanih sastanaka - saopštavaju iz Prištine.

Foto Stefan Jokić, EPA, AP

