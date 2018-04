DAČIĆ: Priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije ne dolazi u obzir

Jedna od tema sutrašnjeg razgovora nemačke kancelarke Angele Merkel i predsednika Srbije Aleksandra Vučića sigurno će biti Kosovo i verujem da će predsednik Srbije reći da priznavanje Kosova ne dolazi u obzir, rekao je danas šef diplomatije Ivica Dačić.

"Mislim da je svima jasno i to će predsednik Vučić, iako ja ne mogu da govorim u njegovo ime, jasno i reći - da ne dolazi u obzir opcija da se prizna jednostrano proglašena nezavisnost Kosova. To ne bi bilo korektno ne samo prema državno i istorijski važnom državnom pitanju, nego bi to bilo i u suprotnosti sa ponašanjem nekih drugih zemalja koje su na strani Srbije, poput Španije, Grčke i drugih zemalja", rekao je Dačić za RTS.

foto: Dado Đilas

Prema njegovim rečima, Priština ne želi da razgovara o trajnom rešenju jer smatra da je ono već postignuto, kao što i mnoge zapadne zemlje koje su priznale Kosovo smatraju da je to rešeno i hoće da nateraju Srbiju da prizna Kosovo.

"Mislim da smo u početnoj fazi kada se radi o trajnom rešenju. Dijalog koji se vodi je tehnički, o tehničkim pitanjima i tu ima mnogo problema. Kao što znate, pogrešnom odlukom (Borisa) Tadića i (Vuka) Jeremića dijalog je prebačen na EU i od tada se dijalog viodi o tehničkim pitanjima", rekao je Dačić.

Dačić je ocenio i da Prištinu strašno nervira ono što on radi, a tiče se povlačenja priznanja Kosova od strane nekih država, jer to pokazuje da ta stvar nije gotova.

"Mi ćemo nastraviti sa tom politikom i u tome imam podršku predsednika Vučića, i to će u stvari pokazati koliko je sve to na staklenim nogama i da taj dijalog tek treba da se vodi. Zato su ti sastanci važni, da svi znaju kakva je pozicija Srbije. Svima treba da bude jasno - veklike sile poštuju stanje na terenu, a stanje je trenutno takvo da ide u prilog kompromisu i trajnom rešenju. Srbi treba da izdrže i opstane na KiM", rekao je Dačić.

Upitan o podeli Kosova, on j kazao da se o tome nije razgovaralo, da ne zna da li bi Priština pristala na to, ali da je on to više puta pominjao.

"Mislim da bi to bilo mnogo lakše, uostalom neka pitaju građane koji tu žive", rekao je Dačić.

foto: Zorana Jevtić

Dačić je kazao i da je hipokrizija kada međunarodna zajednica ili bilo ko drugi kaže da nema promene granica.

"Vi ste prvo promenili naše granice pa ste se sada setili da kažete da nema promena. To mi je i Ves Mičel rekao nedavno. Ja sam ga pitao sto to nije rekao pre 10 godina. Borimo se za svoju zemlju i svoj narod", rekao je Dačić Upitan da prokomerntariše da li je na putu Srbije ka EU veći problem Kosovo ili dobri odnosi sa Rusijom Dačić je kazao da je to pitanje Kosova.

"Odnosi sa Rusijom jesu tema, ali oni razumeju našu poziciju koja je potpuno jasna. Mi gledamo naše državne i nacionalne interese i u tom smislu je naša pozicija nepromenljiva i nećemo se pridržavati restriktivnih mera. Apelujemo na velike sile da se uzudrže jer od njihovihg odnosa zavisi sudbina čitavog sveta", rekao je Dačić.

Komentarišući izjave da će ZSO biti formirana u skladu sa kosovskim zakonom i ustavom, Dačić je kazao da bi to bilo isto kada bi ustavni sud BiH poništio delove Dejtonskog sporazuma.

"Oni mere koliko smo mi čvrsti, Kompromis se razvija kada nešto treba da se dobije ili izgubi. Misle da ćemo uraditi sve da bi smo postali članica EU. Moje lično mišljenje je da je pitanje da li će do 2025. godine uopšte opastati EU", smatra on.

foto: Profimedia

On je govoreći o poseti francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Iv le Drijana Srbiji, rekao da je vreme da se ljubav Srbije i Francuske materijalizuje, odnosno da se pronađu načini da saradnja bude konkretnija i plodotvornija.

"Pokušavamo da resetujemo te odnose poslednjih godina. Sledeće godine obeležavamo 180 godina od odnosa. Između dva svetska rata Francuska je bila naš glavni oslonac, a to nije tako poslednjih godina, od raspada Jugoslavije i od kada je priznala nezavisnost Kosova. Poslednjih godina došlo je do resetrovanja. Ova poseta je uvod u posetu francuskog predsednika", rekao je Dačić.

Osvrnuvši se na to što često stranim gostima peva prilikom svečanih prijema, Dačić je kritičarima poručio: "Moji gosti odlaze zadovoljni jer sam im prižio mogućnost da se lepo provedu. Šta ja radim sa njima to je moja stvar, bitni su rezultati. Mi nemamo atomsku bombu, rakete, ali imamo srdačnost i gostoljubivost. Vreme namćora je prošlo, imali smo ih dosta."

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) 7 RAZLOGA ZBOG KOJIH KOSOVO NIJE DRŽAVA: Ovo ni Tači i Haradinaj zajedno ne mogu da ospore!

Kurir

Autor: Kurir