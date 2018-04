ŠAROVIĆ (SRS) U SKUPŠTINI: Nema osnova da se Šešelju oduzme mandat zbog presude u Hagu

BEOGRAD - Poslanik Srpske radikalne stranke (SRS) Nemanja Šarović ocenio je danas da nema nijednog razloga da lideru te stranke Vojislavu Šešelju bude oduzet poslanički mandat u parlamentu zbog osude za ratne zločine pred sudom u Hagu.

"On je slobodan čovek i kao takav se kandidovao i izabran je za poslanika. Nakon što se vratio iz Haga. Nikakvog osnova, u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije, nema da se njemu oduzme mandat", rekao je Šarović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

foto: Marina Lopičić

On je dodao da je to možda želja nekih koji pokušavaju da uklone Šešelja iz političkog života Srbije, ali je ocenio da u tome neće uspeti kao što nisu uspeli ni u tih 12 godina koliko je on proveo u pritvoru u Hagu. Šarović je rekao da bi bila druga situacija da je Šešelj kao izabrani poslanik počinio neko krivično delo za koje bi bio bezuslovno osudjen na više od šest meseci zatvora, ali da to ovde nije slučaj.

Prema njegovim rečima, u pitanju je nametnuta tema sa ciljem da se javnosti Srbije skrene pažnja sa činjenice da je Šešelj osuđen za ratne zločine u Hrtkovcima, iako na teritoriji Srbije nije ni bilo ratnih dejstava niti više suprotstavljenih strana u sukobu. On je ponovio da presuda Šešelju, kojom je osuđen na 10 godina zbog podstrekivanja na proterivanje Hrvata iz Hrtkovaca na jednom mitingu u tom selu, nije utemeljena na pravu već je izraz želje da se pokrije period pritvora koji je Šešelj proveo u Hagu ali i da se sakrije "bruka i sramota" zbog svega što je rađeno u tom procesu.

Prema njegovim rečima, u Srbiji nikakvog sukoba nije bilo, niti je bilo sistematskog napada na civile, pa ni na hrvatske civile.

"Nijedan Hrvat nije proteran ni deportovan i nijedan nije ostao bez svoje imovine. Istina je suprotna. Hrvati koji su menjali kuće sa Srbima proteranim iz velikih hrvatskih gradova su to činili iz ekonomskih interesa, jer su ta imanja vredela nekoliko puta više nego u Hrtkovcima. Dokaz za to je da nijedan Hrvat nikada nije ni pokušao da poništi ugovor o zameni. Nijedan Hrvat nije ubijen i to su nepobitne činjenice", rekao je Šarović.

On je ponovio da je presuda puna manjkavosti i najavio da će radikali, kada dobiju presudu na srpskom jeziku, nju detaljno proučiti i pronaći pravni način da se protiv nje bore.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir