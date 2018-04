MARTINOVIĆ I OBRADOVIĆ RASPRAVLJALI U SKUPŠTINI: Glavna tema bila ispumpavanje novca iz državnog budžeta

Na sednici Skupštine Srbije danas su polemici o "ispumpavanju" novca iz državnog budžeta učestvovali šef Poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i šef Dveri Boško Obradović. Obradović je negodovao zbog uskladjivanja zakona s propisima EU, pitajući da li Srbija članica pa to mora da čini, a negodovao je i zbog velikih zajmova države kod banaka koje će gradjani morati da vraćaju godinama.

Ukazao je da se ne zna ko su "pod imenom i prezimenom" oni koji uzimaju proviziju prilikom dobijanja kredita, odnosno ko se "bogati na našem uzimanju zajmova" - da li neko iz "domaćih krugova ili inostranstva".

Obradović je potom negodovao zbog načina na koji se bira Državna revizorska institucija koja treba da kontroliše kako se troši državni novac, odnosno zbog toga što su prihvaćeni samo kandidati koje su predložile vladajuće SNS i Socijalistička partija Srbije.

Obradović je ukazao da nema važnijeg posla u državi od toga da se utvrdi ko "krade pare" iz budžeta Srbije i lokalnih samouprava, i kako se koristi imovina u vlasništvu države i lokalnih vlasti, te da nije dobro da to proveravaju ljudi koje predlaže vladajuća većina.

"Kako će oni koji su bliski SNS i SPS, koje ste vi predložili u DRI, da kontrolišu vaše kadrove u Vladi Srbije i na nivou lokalnih samouprava", upitao je Obradović konstatujući da "neće nikako".

On je podsetio da je od 2008. godine do 2014. godine, kada je na vlasti bila "pola DS, a pola SNS, a sve vreme SPS", nenamenski potrošeno 59 milijardi evra, a da za to niko nije odgovarao.

Reagovao je Martinović tvrdnjom da su Dveri "ispumpavanje" novca iz budžeta počele još 2004. godine, za vreme "martovskog pogroma" na Kosovu, i to iz javnog preduzeća "Kolubara".

"Kolubara je tada zabeležila gubitak od skoro 10 milijardi dinara, a istovremeno je i pored tog gubitka uspela da izdvoji više od 140 miliona raznim udruženjima, a jedno od tih udruženja su i Dveri koje su od Kolubare koja je grcala u dugovima, bespovratno dato 4,2 miliona dinara. To je nastavljeno 2007. godine, 2008. godine i 2009. godine i 2010. godine", rekao je Martinović.

On je kazao da su Dveri preko nekadašnjeg Ministarstva za dijasporu 2008. i 2009. godine dobile više od milion dinara, iako su organizacija koja deluje u Srbiji, a ne u dijaspori.

Martinović je Obradovića zbog kritike uskladjivanja zakona s propisima EU podsetio i da su Dveri u Skupštinu Srbije 2016. godine ušle na listi sa Demokratskom strankom Srbije koja je krajem aprila 2008. godine sa EU potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Obradović je negodovao što je Martinoviću dozvoljeno da "kleveće" Dveri "iako Dveri nisu tačka dnevnog reda" i zašto ga predsedavajući nije prekinuo.

Poslanik SPS Nedjo Jovanović rekao je da su kritike Obradovića na račun SPS-a neosnovane i da SPS "nikada nije imala benefite, ni privilegije".

On je optužio Obradovića za "partokratiju", navodeći da je "familiju zaposlio po javnim preduzećima".

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dragana Udovičić, Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir