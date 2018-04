MILKA FORCAN ODGOVORILA MIŠKOVIĆU: Kada neko umisli da je moćniji od države, ostane bez 2/3 kompanije i bez pasoša!

Kada neko "umisli da je moćniji od kompanije" napusti je i živi svoj život. Kada neko umisli da je moćniji od države i tako se ponaša ostane bez 2/3 kompanije i bez pasoša. #slobodaizbora

