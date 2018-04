MILOVAN JOVANOVIĆ: Rušenje Jugoslavije najveći zločin posle Drugog svetskog rata

Novinar Milovan Jovanović kaže da napad na Siriju nije neočekivan. Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp naredio je napad na Siriju kao reakciju na napad hemijskim oružjem prošlog vikenda u istočnoj Guti.

"Tramp je i prošle godine naredio napad na Siriju zboig hemijskog oružja. Ovo nije prvi put da se hemijsko oružje koristi u Siriji, drugi put otkad traje rat u Siriji se koristi, a SAD su se prošle godine direktno umešale u rat. Koalicija je sprovela intervenciju, da li je taj sukob dogovren ili isplaniran, nagledao sam se raznih napisa u štampi.. Bili su bilbordi po Srbiji - Trampe, Srbine, hvala ti, pa se pisalo da će poništiti priznanje Kosova, da će rasformirati NATO, da će obnoviti prijateljstvo s Putinom. To je neozbiljno i kao što vidimo posle godinu predsednikovanja i kada pogledate njegova predizborna obećanja, šta vidite".

On kaže da je slušajući domaće analitičare očekivao da će "Rusija da ravni SAD" i da će najmodernija odbrana biti korišćena u Siriji.

"Podsetilo me je na period kad je krenula intervencija u Libiji, idsentični su bili naslovi tada i sada".

Komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, koji je rekao da je cilj njegove političke aktivnosti da broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova bude smanjen na ispod 100, Jovanović je rekao da broj zemalja koji je priznao Kosovo ne znači ništa.

"Rezolucija 1244 je važila do 2008. mi smo odbili plan Ahtisarija, time je stavljena tačka, Kosovo proglašava nezavisnost koju priznaju najmoćnije zemlje sveta.. To što je ne priznaju afričke države, nerazvijene, kakve to veze ima, to ne znači ništa, Milošević je izgubio Kosovo, ratovali smo, činili smo to što smo činili, bombardovani smo i kapitulirali u Kumanovu", rekao je Jovanović.

On smatra da je rušenje Jugoslavije je najveći zločin posle Drugog svetskog rata, što potvrđuju i najugledniji svetski politkolozi i političari.

"Arhitekte rušenja su SSSR i KGB uz podršku Nemačke i krugova na zapadu. Da je Jugoslavija ostala celovita, danas bi bila članica NATO i EU i jedna od najrazvijenijih država u Evropi".

