GLIŠIĆ: Smene i isključenja iz SNS do kraja maja

BEOGRAD - Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić najavio je da će do kraja maja neki članovi stranke i funkcioneri koji nisu dobro radili biti isključeni iz stranke ili smenjeni sa pozicije na kojoj se nalaze.

"Mora da postoji temeljna analiza rada jer nisu svi podneli isti teret tokom kampanje. Sagledaćemo i učinak naših lokalnih funkcionera u opštinama gde nisu bili izbori.Ukoliko građani nisu zadovoljni njihovim zalaganjem, ako nema rezultata, moraćemo tim pojedincima da se zahvalimo i napravimo promene. Očekujem da posao završimo do kraja maja", kaže Glišić.

On dodaje da će Izvršni odbor stranke sprovesti kontrolu.

"Posledice su predviđene statutom stranke. Za nedostojne-isključenje, za one koji nemaju rezultate - smena", rekao je on i dodao da to važi za sve u stranci, ukljucujući i one koji su na funkciji ministra ili potpredsednika stranke.

Komentarišući rezultate izbora u Beogradu i to što su oni pokazali slabost opozicije i da li to odgovara SNS, Glišić kaže: "Njihova slabost je njihov problem, a rezultat je njihove lopovske politike, nerada i štetočinskog odnosa prema Srbiji i našem narodu".

Na pitanje kako vidi mogućnost da gradonačelnik Beograda postane Zoran Radojičić koji nije "vojnik stranke" i da li bi to moglo da izazove nezadovoljstvo u SNS, Glišić diplomatski odgovara da je SNS ponosna na listu "Aleksandar Vučić- Zato što volimo Beograd", kojoj su građani dali, kako kaže, veličanstveno poverenje.

Na pitanje da li je vladi potrebna rekonstrukcija, on kaže da je uvek dobro podvući crtu i sagledati pojedinačne rezultate, šta je to što je svako od članova Vlade u okviru svog resora uradio za Srbiju i građane.

Upitan koji ministar iz SNS ne zaslužuje dalje mesto u vladi, on kaže da će to reći na sednici Predsedništva kad bude saslušao sve, video sve izveštaje i kada bude imao sve argumente za i protiv.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir