BIVŠA ŠEFICA POKRAJINSKOG DJB: Očekujem da uskoro budemo u prilici da napravimo dogovor i objavimo nastavak delovanja

Bivša šefica poslaničke grupe i bivša predsednica Pokrajinskog odbora Pokreta "Dosta je bilo" Svetlana Kozić ocenila je danas da je sadašnje stanje u tom pokretu, posle masovnog napuštanja funkcionera i članstva, prilika da se "pokrene nešto novo i to nešto odmah ispravno organizuje".

"Za razliku od momenta kad smo podizali prethodnu organizaciju, sada imamo političko iskustvo koje garantuje mudrije odluke i puno taktičnije poteze. Očekujem da demokratskom raspravom velikog broja predstavnika odbora uskoro budemo u prilici da napravimo dogovor i objavimo nastavak delovanja na principima koji su nas inicijalno i okupili 2014. godine, a sa kojima se stalo 2016. godine", navela je Svetlana Kozić u saopštenju.

Prema njenim rečima, velika većina članstva DJB-a iz Vojvodine a potom i iz svih krajeva Srbije tokom prethodnih dana napustila je tu organizaciju i svi su saglasni da treba da ostanu na okupu i razmatraju mogućnost da zajedno nastave političko delovanje.

"Medju izuzetno raspoloženim pojedincima za zajednički nastavak su pet republičkih poslanika, četiri pokrajinska poslanika i nekoliko desetina gradskih i opštinskih odbornika iz lokalnih sredina širom Srbije. O eventualnom zajedničkom radu, načinu rada, vodjenja i ostalim detaljima, raspravljaće se u narednim danima i to sa jednom velikom pozitivnom promenom u odnosu na prethodni period - puno više ljudi će se o tome pitati nego što je to do sada bio slučaj", navela je Svetlana Kozić.

Dodala je da će javnost blagovremeno biti obaveštena o pomacima.

