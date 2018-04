TRI MESECA OD UBISTVA OLIVERA IVANOVIĆA: Istraga tapka u mestu, porodica se trajno preselila u Beograd

On podseća da je dao izjavu zameniku specijalnog tužioca za organizovani kriminal Kosova, koji radi na tom slučaju, ali nije dobio informacije šta se dalje radi i kakvi su rezultati.

- Upućuju se poruke da će istraga uskoro biti završena i da će rezultati nekoga boleti, a kad neko to kaže, ispada da raspolaže nekim informacijama, ali niko ne saopštava koga će i zašto to nešto zaboleti - kaže Ivanović, a na pitanje da li se porodica Olivera Ivanovića preselila u Beograd, kao što je to najavila njegova supruga Milena, on navodi:

- Da, preselili su se, Bogdan se preselio, definitivno, nakon isteka uskršnjeg raspusta.



Građanska inicijativa SDP podsetila je da je prošlo tri meseca od ubistva njihovog lidera Olivera Ivanovića, te da svakodnevno pitaju nadležne „ko je ubio Olivera Ivanovića, ali odgovora nema, i nema ni osumnjičenih ni pritvorenih“. A u Kosovskoj Mitrovici, ali i u Prištini, Nišu, Kruševcu i Kraljevu juče su osvanuli grafiti sa slikom Olivera Ivanovića i natpisom „Oliver“. Slika koja je korišćena za grafite njegov je portret iz sudnice - okrenut je leđima i osmehuje se preko ramena.

Kurir

Autor: Kurir