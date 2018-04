VUČIĆ SE SUSREO SA KREČMANOM: Nemačka ključna zemlja za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu sa premijerom nemačke savezne pokrajine Baden-Virtemberg Vinfridom Krečmanom, koji je u prestonicu stigao sa oko 100 poslovnih ljudi iz ove pokrajine.

Krečman je poručio da time žele da otvore prostor za nove investicije u našoj zemlji, na čemu mu se predsednik Vučić posebno zahvalio.

- Iz Baden-Virtemberga nam je došao „Boš“, dolazi nam u Pančevo i CTF. Naš cilj je da imamo veći broj malih i velikih nemačkih kompanija. Bez dualnog obrazovanja ne možemo da računamo na nove investicije - rekao je Vučić i dodao da očekuje da u Srbiji broj radnika u nemačkim firmama bude oko 50.000.



Predsednik je poručio da od ove pokrajine možemo mnogo toga da naučimo, naglasio je i da je Nemačka ključna zemlja za Srbiju, navodeći da je samo trgovinska razmena prošle godine s pokrajinom Baden-Virtemberg dostigla 602,4 miliona evra, što je povećanje od 12,6 odsto.

- Sem velikana Baden-Virtemberga, ima stotine malih i srednjih preduzeća, koji čine pravi razlog velikog uspeha ove pokrajine. Da bismo ta preduzeća privukli, mi moramo da smanjujemo birokratiju, veću podršku za sve infrastrukturne projekte i da pokažemo domaćim investitorima da mogu da osnivaju sopstveni biznis - istakao je Vučić.



Krečman je rekao da je u Beogradu i da bi pomogao Srbiji i podržao je u procesu pridruživanja EU.

- Srbiji je mesto u EU, u to sam ubeđen! Trenutno smo svedoci dubokih globalnih promena. Države zapadnog Balkana pozvane su da nam se priključe i da uspešno nastave putem pridruživanja. Na kraju je Vučić svog gosta zamolio da na večeru dođe bez kravate i sakoa, jer on više ne može da izdrži.

O rešenju za KiM

NEĆU IMATI PREDLOG DO KRAJA APRILA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da još nema predlog rešenja za KiM, da nije siguran da će ispoštovati da to rešenje ponudi do kraja aprila, ali je obećao da će na njemu sigurno raditi ozbiljno, odgovorno i hrabro, ali i konstatovao da ono sigurno za Srbe neće biti lako i bezbolno. On je istakao da će predlog, ako to bude moguće, uraditi tako da ne oslabi poziciju Srbije.

- Sa kojim god predlogom da izađemo, on će biti dočekan na nož kako u okruženju, Evropu i svetu, tako i u Srbiji - rekao je Vučić. On nije želeo da komentariše izjavu premijera Kosova Ramuša Haradinaja da su Bujanovac i Preševo istočno Kosovo jer, kako je naveo, ne želi da govori o nečijim željama za teritorijom, već o budućnosti Srbije.