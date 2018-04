PREDSEDNIK VUČIĆ UŽIVO SA ANDRIĆEVOG VENCA: Smeju mi se što ne spavam i ne jedem, a meni je bolje da se borim za Srbiju nego da jedem šniclu!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti povodom sinoćnjeg gostovanja kosovskog premijera Ramuša Haradinaja na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

Vučić je iz Predsedništva Srbije na početku podsetio da je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel imao konstruktivan sastanak u Berlinu i da je uveren u njenu podršku uprkos razlikama u mišljenju o određenim pitanjima, pre svega statusu Kosova i Metohije.

"Već 4 godine slušam priče da Srbija više neće moći da se igra, da sedi na 2 stolice... Srbija ima svoju stolicu i ne igra se politike. Stekli smo poštovanje svetskih sila o čemu govore i sastanci sa gospođom Merkel. Pred nama su stalno teški trenuci, ova godina neće biti laka, jer će postojati velika želja da se čvor oko KiM reši, a to ste mogli da vidite i iz izjave Haradinaja koji je priznao da oni kao država ne postoje, već im politiku vode SAD", objasnio je Vučić istajkavši da nema ništa protiv gostovanja kosovskog premijera na srpskoj televiziji, jer je to "profesionalni izazov novinara u koji ne želi da se meša".

Predsednik Srbije je u nastavku dodao da su ključne greške oko pitanja KiM učinjene 2008. i 2010. godine, te da su ta loša politička postupanja kasnije plaćena visokim cenama.

"Oni se sprdaju sa mnom što se pojedoh živ i što pokušavam da se iskoprcamo iz tog ambisa i tražimo nešto bolje za Srbiju i njen narod. Zameraju mi što ja navodno dajem neku teritoriju, koja je već odavno data, za fabriku. Šta je loše u tome što želim nove fabrike i radna mesta za naše ljude? Kad god ljudi u Srbiji pomisle da su nešto rekli Haradinaj ili Tači, treba da razumeju da im je to rekao neko drugi da kažu. Ja nikada ne zloupotrebljavam svoje razgovore sa svetskim zvaničnicima", naveo je Vučić u razgovoru za televiziju Pink.

Govoreći o hapšenju šefa Kancelarije za KiM Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici i nazepamćene brutalnosti nad njim, Vučić je podsetio da je jasno da su zapadne sile na strani Prištine i da u takvim i sličnim situacijama uvek "pozivaju na uzdržanost".

"Srbija je na dobrom putu, ljudi razumeju šta je to što možemo, a šta ne. Zar mislite da mi možemo da pobedimo Nemačku? Čujem da me Đilasovi optužuju zbog spoljne politike, oni su najgori licemeri, ali ni to nije bez neke ideje koja je ideja razaranja Srbije. Oni imaju sve pare ovog sveta. Đilas ima stotine miliona evra. Kako, odakle? Kojom pameću je to zaradio? Nikakav student, nikakav đak, nikakva posebna pamet... Samo podmazuju i prolaze. A kad sam im tražio diplome sa fakulteta, sakrili su ih u fioke. Ideja njihove politike je da budu bogati, tobož štite sirotinju i sede u Beogradu, a mi hoćemo da na zdravim ekonomskim nogama izlečimo siromaštvo. Smanjili smo nezaposlenost, imamo suficit, obišao sam sa Sinišom Malim radnike na Beogradu na vodi, vidim da ne govore dobro srpski. Pitam ih odakle su, kažu Albanci iz Makedonije", podvukao je on.

Osvrnuvši se na pitanje statusa niškog aerodroma "Konstantin Veliki" oko kojeg se podigla velika bura u javnosti, Vučić je ponovio da on "neće preći u ruke Butana ili Nepala, već države Srbije".

"Po Ustavu Srbije aerodrom pripada državi. Ali i da to ostavimo po strani, da se setimo one Titove da se ne treba držati Ustava i zakona "kao pijan plota". Da vas pitam je l` imate novac? Zar ne verujete svojoj državi? Nije to partijsko pitanje nego ne znaju šta da rade. Potpisao sam da ne mogu da odajem tajne naše Bezbednosno-informativne agencije, ali i u to pitanje su se mešali neki sa strane i za to imam mnogo dokaza. Videćete ko ih je, kada i na koji način pozivao i govorio im kako da rade protiv Vlade, oslabe Srbiju i izazivaju nemire. Ali ja se ne dodvoravam nikome, nisam budala koja će našu zemlju, ljude i našu decu da vodi glavom kroz zid. Mi smo nacija u nestajanju, ali kad ja to kažem, oni lažu kako ja teram ljude da prave decu. Ja sam ih samo zamolio da razumeju da nam je otadžbina u opasnosti. Menjali su nam granice od pamtiveka, ali smo uspevali da održimo naše nacionalno biće, a sada polako ali sigurno nestajemo i niko se zbog toga ne uzbuđuje. Zvaćemo se Hazari ili tako nekako. Ja se strašno sekiram, a oni se smeju što kažem da noću ne mogu da spavam i da ne mogu da jedem. Takav sam bio i kao student, probudim se u 4 ujutru noć pre ispit, pa ponovo prelazim knjigu. Pa bolje mi je provedem sat i po ili dva da se borim za svoju zemlju u razgovoru sa Merkelovom, nego da jedem šniclu. Naravno da imam tremu, pa zar mislite da će neko nešto da nam da tek tako, a oni mi se smeju. Odu do prvog kafića, sednu, pa još malo pljuju po Vučiću", uzvratio je predsednik Srbije.

Vučić je u razgovoru dodao i da je zadovoljan narodu na razumevanju.

"Svi oni koji navodno hoće da ratuju bi pobegli već prvog dana. Govore da imam samoubilačke namere, a ja imam samo nameru da tražim spas za Srbiju koju su u samoubilaštvo odveli Đilas, Jeremić i Janković, dok oni spas traže u deterdžentu koji prosipaju u fontanu. Neka oni to rade, a ja ću da pravim nove fontane. Imam snove o uređenoj Srbiji, da deci ostavimo sigurnu budućnost, da imamo mir i stabilnost i da svojim radom branimo naš narod", naveo je predsednik.

Dodao je i da ujutru od 6.30 do 7.30 časova ima časove ruskog, da mnogo čita i stalno radi na sebi.

"Samo ako budemo radni i vredni, moći ćemo da uspemo. Bez toga neće nam pomoči ni bilo koja svetska ni vasionska sila. Ljudi ne treba da brinu, Srbija jeste na dobrom putu. Da li možemo više da radimo? Možemo. Da li će nam biti lako po pitanju Kosova? Neće. Sve što možemo da uradimo, uradićemo na najbolji način za Srbiju, a našem narodu mnogo hvala na podršci, ozbiljnom i odgovornom pristupu, bez njih ne bismo ni postojali. A onaj najbolji deo, po pitanju ekonomije, plata i penzija, tek dolazi. Penzioneri će se ove godine posebno radovati, biće doprih vesti ", zaključio je Vučić.

Podsetimo, Haradinaj je izjavio je da je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) moguće, ali "u skladu sa Ustavom Kosova". On je naveo da je kao predsednik vlade tzv. Kosova aktivirao dva mehanizma za formiranje Zajednice srpskih opština od kojih se jedan odnosi na implementaciju, a drugi na menadžment tim koji čine četvorica Srba koji će raditi na predlogu Statuta ZSO.

Komentarišući hapšenje direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića u severnom delu Kosovske Mitrovice, Haradinaj je zab televiziju Hepi kazao da je to bila "čudna i nezgodna situacija" u kojoj su kako je ocenio, grešku napravili Đurić i Srbija.

