VUČIĆ O SPOLJNIM PRITISCIMA: Zbog niškog aerodrome hteli nemire

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je jasno da o „kosovskom pitanju zapravo razgovaramo sa SAD, a ne sa vlastima u Prištini“ i složio se s konstatacijom premijera Kosova Ramuša Haradinaja da Priština nema svoju spoljnu politiku i da nju vode Amerikanci.



Šef države osvrnuo se i na proteste zbog preuzimanja niškog aerodroma od države, ističući da i BIA ima podatke ko je hteo da oslabi našu zemlju.

- Nisu nama protivnici ni sagovornici u kosovskom pitanju Albanci, već oni koji su stvarali tu državu i koji su nam otimali tu teritoriju. Jasno je da o kosovskom pitanju razgovaramo sa Sjedinjenim Državama.



Vučić je rekao da Priština, kako smo čuli i od Haradinaja, nema svoju spoljnu politiku, jer je, za njih, vode SAD.

foto: Beta/Saša Đorđević



Vučić je ponovio da su teški trenuci stalno pred nama.

- Postoji velika želja da se kosovski čvor reši, a da li to možemo, jer imamo nas u Srbiji. Ako nemate jedan od stubova spoljne politike, ne znam šta onda tražite od drugih... Tako da mi ovde pre svega razgovaramo sa SAD, Velikom Britanijom i nekim drugim zemljama, koje dramatično različito doživljavaju Kosovo - rekao je on.

Na pomolu povećanje RADOST ZA PENZIONERE

Predsednik Vučić izjavio je da je stav MMF da Srbija ima više prostora za povećanje penzija, te poručio penzionerima da će se ove godine posebno radovati. - MMF kaže da imamo više prostora za rast penzija nego plata, ali u svakom slučaju - biće dobrih vesti i za jedne i za druge - rekao je on.



Predsednik se osvrnuo i na pitanje statusa niškog aerodroma „Konstantin Veliki“ i ponovio da on „neće preći u ruke Butana ili Nepala, već države Srbije“.

- Po Ustavu Srbije, aerodrom pripada državi. Ali, i da to ostavimo po strani, da se setimo one Titove da se ne treba držati Ustava i zakona „kao pijan plota“. Da vas pitam: „Je l‘ imate novac? Zar ne verujete svojoj državi?“ Nije to partijsko pitanje, nego ne znaju šta da rade. Potpisao sam da ne mogu da odajem tajne naše BIA, ali u to pitanje su se mešali neki sa strane i za to imam mnogo dokaza. Videćete ko ih je, kada i na koji način pozivao i govorio im kako da rade protiv Vlade, oslabe Srbiju i izazivaju nemire. Neko hoće da oslabi poziciju Srbije po pitanju KiM. I to ne neki, nego mnogi. Ali ja se ne dodvoravam nikome, nisam budala koja će našu zemlju, ljude i našu decu da vodi glavom kroz zid - rekao je Vučić.



On je istakao i da Srbija danas vodi samostalnu spoljnu politiku, sedi „na svojoj stolici“, ali i da je Nemačka, pored Francuske i Italije, sigurno najjača i najvažnija zemlja EU.



Na konstataciju da su neki pred njegov put u Berlin tvrdili da će tamo biti suočen sa zahtevima i uslovima, Vučić je odgovorio da bi kada bi slušao sve što neko govori, odavno prestao da se bavi svojim poslom.

- Ja se strašno sekiram, a oni se smeju što kažem da noću ne mogu da spavam i da ne mogu da jedem. Takav sam bio i kao student, probudim se u četiri ujutru noć pred ispit, pa ponovo prelazim knjigu. Pa bolje mi je da provedem sat i po ili dva da se borim za svoju zemlju u razgovoru sa Merkelovom nego da jedem šniclu. Naravno da imam tremu, pa zar mislite da će neko nešto da nam da tek tako, a oni mi se smeju. Odu do prvog kafića, pa još malo pljuju po Vučiću - primetio je.



Govoreći o opoziciji, predsednik Vučić osvrnuo se na svog političkog oponenta Dragana Đilasa i tim njegovih ljudi.

- Čujem da me Đilasovi optužuju zbog spoljne politike, oni su najgori licemeri, ali ni to nije bez neke ideje koja je ideja razaranja Srbije. Oni imaju sve pare ovog sveta. Đilas ima stotine miliona evra. Kako, odakle? Kojom pameću je to zaradio? Nikakav student, nikakav đak, nikakva posebna pamet... Samo podmazuju i prolaze. A kad sam im tražio diplome sa fakulteta, sakrili su ih u fioke. Ideja njihove politike je da budu bogati, tobož štite sirotinju i sede u Beogradu, a mi hoćemo da na zdravim ekonomskim nogama izlečimo siromaštvo - rekao je Vučić.

- Svi koji navodno hoće da ratuju pobegli bi prvog dana. Govore da imam samoubilačke namere, a ja tražim spas za Srbiju, koju su u samoubilaštvo odveli Đilas, Jeremić i Janković, dok spas traže u deterdžentu koji prosipaju u fontanu.



O učenju stranih jezika UZIMAM ČASOVE RUSKOG

Predsednik Vučić otkrio je da ujutru od 6.30 do 7.30 ima časove ruskog, da mnogo čita i stalno radi na sebi. - Samo ako budemo radni i vredni, moći ćemo da uspemo. Bez toga neće nam pomoći ni bilo koja svetska ni vasionska sila. Ljudi ne treba da brinu, Srbija jeste na dobrom putu. Da li možemo više da radimo? Možemo. Da li će nam biti lako po pitanju Kosova? Neće. Sve što možemo da uradimo, uradićemo na najbolji način za Srbiju, a našem narodu mnogo hvala na podršci, ozbiljnom i odgovornom pristupu, bez njih ne bismo ni postojali - rekao je Vučić.

Kurir / Sanja Đurić

Foto: Beta, EPA

