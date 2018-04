AMBASADOR OŠTETIO REZIDENCIJU U PARIZU: Sad Srbija mora da plati 100.000 evra

Bahato ponašanje srpskog ambasadora Rajka Ristića u rezidenciji u Parizu, osim što ruši ugled naše zemlje u svetu, Srbiju će koštati i materijalno, jer je on na svoju ruku postavio PVC stolarije na objekat pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika Francuske! Time je uništio vredan objekat iz 1912. godine, pa ćemo morati da platimo kaznu od čak 100.000 evra!



Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije Ivice Dačića u Pariz je hitno poslalo delegaciju da ispita šta se sve dešava u našem predstavništvu.



Arhitekta Zoran Gagić, koji je imao arhitektonski biro u Parizu, kaže da je katastrofalno ukoliko je tačno da je srpski ambasador pokazao toliko nepoznavanje propisa zemlje u kojoj je u diplomatskoj misiji.

- U Parizu ni tenda ne može da se promeni ako prethodno ne isečete parče platna kojim ćete da je zamenite i ne odnesete ga nadležnima da dobijete dozvolu da ga stavite. Ne sme ništa da se pipne bez dozvole. Ko hoće, recimo, da ukloni staklenu baštu kafića, mora da traži 24 dozvole od različitih javnih preduzeća, koja moraju da potvrde da to može da se uradi - kaže Gagić.

Trošio nemilice RISTIĆ DAO 20.000 EVRA ZA PRIJEM

Podsetimo, mediji su pisali da je ambasador Rajko Ristić 2015. godine potrošio 20.000 evra na organizaciju prijema povodom Dana državnosti, iako su u tom trenutku zbog štednje proslave bile zabranjene. Ristić je tvrdio da je gala prijem organizovao novcem sponzora, ali je odbio da kaže ko je i za koje namene donirao novac Ambasadi Srbije u Parizu.



Prema francuskim propisima, objašnjava Gagić, Ristić će prvo dobiti opomenu da prozore vrati u izvorno stanje .

- Ako to ne uradi, dobiće kaznu. Takav prekršaj može da košta od 50.000 do 100.000 evra. Onda će Zavod za zaštitu spomenika kulture Francuske poslati preduzeće koje će to da uradi i te radove naplati od srpske ambasade. Na takvoj zgradi nadomak Ajfelove kule prozori moraju da odaju utisak da su isti kao stari. Na nekim zgradama oni stare prozore restauriraju pa ih vrate, a naši su verovatno završili u smeću.



Direktor Srpskog kulturnog centra u Parizu Radoslav Lale Pavlović kaže da nije mogao da veruje kad je u rezidenciji u Parizu ugledao PVC stolariju.

- Taj barokni dvorac je deo jednog prekrasnog vrta s kog se gleda na Ajfelovu kulu kao na dlanu i PVC na njemu baš deluje kao uvreda. Čuo sam da su Francuzi prihvatili projekat, ali kad su radovi završeni, nastao je problem jer je Ristić u međuvremenu ugradio materijale koji su različiti u odnosu na projekat - ugradio je PVC. To je skandalozno - kaže Pavlović i dodaje da je PVC stolarija morala biti obložena drvetom sa obe strane da izgleda identično kao stari prozori.



Ivica Dačić za Kurir POSLAO SAM INSPEKCIJU, SVE ĆE DETALJNO ISPITATI

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Kurir je rekao da će o događajima u Parizu govoriti kad se kontrolori vrate u Beograd. - Po mom nalogu tamo se nalaze kontrolori, o svemu ću govoriti kad se oni budu vratili i budem dobio izveštaj - rekao je Dačić.

Inspekcija iz MSP predvođena Veljkom Odalovićem i Ivicom Tončevim ispitivala je juče ambasadora o bahanalijama u rezidenciji i postavljanju PVC stolarije, ali i o njegovom sukobu s Laletom Pavlovićem. - To su ljudi koji znaju posao i zahvalan sam što su došli da se reši pitanje upravljanja centrom. Saslušali su prvo mene, pa dvojicu mojih saradnika i asistentkinju i otišli da razgovaraju sa ambasadorom - kaže Pavlović.



