DELEGACIJA HRVATSKOG SABORA NAPUSTILA BEOGRAD Jandroković: Nismo videli da je Šešelj gazio hrvatsku zastavu, to je saopštila njegova stranka

Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je danas da delegacija Sabora i on lično "nisu videli" da je Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu, već su se o tome obavestili na osnovu saopštenja Šešeljeve stranke, te odlučili, u konsultaciji sa premijerom Plenkovićem, da prekinu posetu Beogradu.

"Dogodilo se to, a da mi nismo videli. Prema informacijama i saopštenju stranke kojoj pripada Šešelj, rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi. To je gnusno i neprihvatljivo. I zbog toga smo odučili prekinuti posetu i vratiti se u Zagreb", rekao je Jandroković hrvatskim novinarima u Ambasadi Hrvatske pre nego što je napustio Beograd.

On je to rekao na pitanje novinara: kako to da nije bilo spomena o incidentu sve do 13.00 sati, preneo je portal Index.hr i N1.

"Kad dođemo u Hrvatski sabor, imaćemo obraćanje novinarima, gde ćemo kazati sve što još smatramo potrebnim. U ovome trenutku napuštamo Beograd. Žao mi je, jer smo krenuli u dobroj veri", rekao je Jandroković pre nego što je napustio Srbiju.

Delegacija hrvatskog Sabora, na čelu sa predsednikom, Gordanom Jandrokovićem, prekinula je posetu Srbiji.

SRS je ranije danas saopštila da je predsednik stranke Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu pred ulazom u Skupštinu Srbije, a potom, kako je navedeno, "prišao delegaciji Sabora", rekao im to i uputio psovke i pogrdne reči.

