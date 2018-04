VUČIĆ: Albanci obmanjuju, nećete videti ZSO za 3,5 meseca

Predsednik Srbije Aleksanda Vučić govori u Dnevniku 2 RTS-a o najnovijem izveštaju Evropske komisije u Srbiji, poseti Frederike Mogerini i incidentu u Narodnoj skupštini.

- Ne volim da ocenjujem ono što su drugi ocenili. Nijihova konstatacija da je Srbija na dobrom putu je pozitivna, ali mi smo na evropskom putu zbog nas. Očekujem ohrabrenje od Frederike Mogerini. Sa Mogerini najviše razgovaram o Kosovu. Čekamo da vidimo da li će biti ZSO za tri meseca, ali ja sad kažem da je neće biti. Oni koji su stvarali kosovsku nezavisnost nemaju objektivnosti. Naša pozicija je čista ali teška. Mi kada razgovaramo sa Albancima, ne razgovaramo samo s njima već sa SAD, rekao je Vučić.

- Samo jedna stvar iz Briselskog sporazuma nije rešena, a to je ZSO. Telekomunikacije su rešene, energetika nije, ali je u sporazumu navedeno da treba da se diskutuje o tome. Neću da prihvatam licemeran pristup da su obe strane krive, rekao je Vučić.

- Srbi sa KiM će čekati još tri meseca da ih niko ne optuži da krše međunarodne ugovore. Znam Albance i njihove mentore, i više te laži ne prlaze. Oni su morali da promene svoj pravni poredak i propise da bi ih prilagodili ZSO, ali ništa nisu uradili. Ali Srbija će govoriti istinu, rekao je Vučić.

- Predsednik Francuske Makron ima svoju politiku, mi to poštujemo, ali ljudi treba da razumeju da je za nas mnogo važnije da uređujemo svoju zemlju. Najveć napredak je na polju ekonomije. Danas su prosečne plate veće nego kad sam postao predsednik vlade. Gradimo auto puteve, očekujemo ugovor i pruzi Beograd-Budimpešta, imamo suficit u budžetu, nisu nam potrebni krediti, smanjujemo javni dug i dalje, biće manji od 52% BDP-a do kraja godine. Ta nas je važno da čuvamo mir i stabilnost, rekoa je Vučić.

- Sve što se danas dogodilo u Skupštini je veoma štetno za Srbiju, kao predsednik republike osuđujem svaku vrstu nasilja i pretnji i gaženje bilo koje zastave suveene zemlje. Ovo je vrlo loša poruka koju kao narod šaljemo. Postavlja se pitanje zašto smo sebi dozvolili, na to nemam odgovor. Naše je da to usudimo i u tome se razlikujemo od Hrvata koji nijedan icident u Zagrebu nije osuđen. Tamo su me vređali i to mi nije bio razlog da prekinem posetu. Nisu naši državni organi no uradili. Ovo je štetno za nas jer će se Srbi u Hrvatskoj osećati loše. Zagreb najavljuje da će podići spomenik ALojziju Stepincu, i to će proći nezapažen zbog inicdenta. Šešelj je to radio i Mogerini, pa ona nije napustila Srbiju. Dobio sam večeras obaveštenje o mitingu u Hrtkovcima i kontramitingu, a država neće dozvoliti nasilje, rekao je Vučić.

