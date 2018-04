OMEROVIĆ OSUDIO ŠEŠELJEVO PONAŠANJE: Nije zabeležen ovakav slučaj u novijoj parlamentarnoj istoriji, ovo je bruka za sve nas

Predsednik skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović, izjavio je da je lider radikala Vojislav Šešelj svojim odnosom prema visokim državnim predstavnicima Hrvatske i pretnjama predstavnicima hrvatske manjine, naneo štetu ugledu Srbije i ugrozio njene interese, među kojima je sasvim izvesna potpuna normalizacija odnosa na prostoru bivše Jugoslavije.

"Nije zabeležen ovakav slučaj u novijoj parlamentarnoj i diplomatskoj istoriji. Ovo je bruka i sramota za sve nas. Prostačke uvrede i psovke upućene gostima iz Hrvatske i gaženje njihove zastave su postupci koji su potpuno neprihvatljivi sa stanovišta bilo kakvih, čak i najminimalnijih standarda ljudskog ponašanja", istakao je Omerović u pisanoj izjavi.

Pored toga, dodao je, takvi postupci, bez obzira na to što su praćeni demagoškim parolama o navodnoj brizi za interese srpske manjine u Hrvatskoj, zapravo predstavljaju nešto što interese te manjine nadirektnije ugrožava.

"To je politika '90-ih koja je osuđena od najviseg međunarodnog suda i, najvažnije, to je poražena politika koju su osudili i građani Srbije. Ovo smo već gledali. Isti ljudi koji su vodili politiku mržnje i pravljenja Velike Srbije doveli su do egzodusa sopstvenog naroda", naveo je Omerović.

Prema njegovim rečima, "srpski Tompson", na našu sreću, nestaje sa političke scene i zato je nervozan i pokušava da skrene pažnju na sebe.

"Posle ovoga u Skupštini će postati još beznačajniji. Crvena lampica za uzbunu od rasta ultranacionalista je upaljena. I kod nas i u Hrvatskoj", zaključio je Omerović

