BAHATI POSLANICI: Drpili pare za dnevnice! Samo Šormaz duguje 650.000

Srpski poslanici, verovali ili ne, duguju čak 2,3 miliona dinara Skupštini Srbije! Iz blagajne parlamenta dizali su devizne dnevnice, ali troškove sa svojih službenih putovanja po inostranstvu nisu, kako pravila nalažu, opravdali.



Najveći dužnik među 60 poslanika koji su neopravdano zadržali državni novac je Dragan Šormaz iz SNS, koji bi trebalo u skupštinsku kasu da vrati oko 650.000 dinara - konkretno 4.392 evra i 1.284 dolara.

- Koliko?! Molim?! To nije tačno - kazao je u prvi mah Šormaz, koji je posle konstatacije da je Kurir dobio na uvid zvanične podatke iz Skupštine promenio ploču:

- To nije dug, to je knjigovodstvena obaveza. Poslanici koji putuju u inostranstvo dužni su da po povratku podnesu izveštaj Odboru za spoljne poslove - gde smo bili, s kim smo se videli, kao i kancelariji za finansije da dostavimo račune o smeštaju, prevozu... Tvrdim da sam izveštaje predao, a skupštinske službe da nisam. I šta ćemo sad?! Ovo je vrlo neprijatno, narod će da pomisli da sam neki lopov, da sam uzeo pare s blagajne, stavio u džep i otišao kući. To nije tačno. Putovao sam, za to postoje dokazi, svedoci i, ponavljam, podneo sam izveštaje.



Šormaz tvrdi da je problem u neažurnosti skupštinskih službi:

- Potražuju neke izveštaje za period od pre 10 godina, umesto da postoji malo dobre volje i da mejlom od hotela traže račune za smeštaj. Za to su plaćeni.

foto: Printscreen



Na primedbu da to nije posao službi, već da je njegova obaveza bila da po dolasku sa svakog putovanja pravda troškove i dostavi račune, kao što se to čini u svim institucijama i firmama, on odgovara:

- Sad sam se toliko naljutio da ću to sam da uradim. Ponovo, jer tvrdim da sam sve predao. I već dugo se zalažem da nam ne daju keš, već da sekretaru poslaničke delegacije koja putuje daju jednu karticu kojom bi sve bilo plaćano. Svi u svetu imaju kartice, samo se mi brukamo s tim kešom.



Na listi dužnika u aktuelnom sazivu parlamenta je 29 poslanika, koji nisu vratili 1,6 miliona dinara (13.075 evra). Parlamentu duguju i poslanici SDPS Milorad Mijatović (670 evra), SNS Vladimir Đukanović (274 evra), SVM Elvira Kovač (160 evra)... Ništa odgovorniji nisu bili ni poslanici iz prethodnih saziva. Njih 31 godinama duguje 6.134 evra, a najviše poslanici DS Miloš Jevtić (1.182 evra), SNS Aleksandar Radojević (1.158 evra), DSS Željko Tomić (644 evra). Bivši predsednik Skupštine Predrag Marković ostao dužan 25 dolara, a režiser Srđan Dragojević 20 dolara.





foto: Zorana Jevtić



Duguje evro DRECUN: ZABORAVIO SAM, VRATIĆU TIH 120 DINARA

Osim ozbiljnih dužnika, na listi od 29 poslanika iz aktuelnog saziva ima onih koji se maltene brukaju zbog duga od nekoliko evra. Milovanu Drecunu (SNS) Skupština potražuje tek jedan evro. - To sam zaboravio, to je 120 dinara, to ću da uplatim. Desi se takva situacija kada, recimo, treba da vratite 16 evra, pa nemate jedan i onda oni upišu da to dugujete - objašnjava Drecun.

Kurir / Biljana Bojić

Foto: Dado Đilas, Fonet, Zorana Jevtić, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir