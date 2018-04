VUJOVIĆ I LONČAR LETE IZ VLADE: Umesto njih Mali i Radojičić

Aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali i direktor Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj i prvi na listi SNS na proteklim beogradskim izborima dr Zoran Radojičić po svoj prilici novo radno mesto bi mogli da dobiju u rekonstruisanoj vladi premijerke Ane Brnabić, saznaje Kurir iz nekoliko nezavisnih izvora!



Mali je viđen na mestu ministra finansija, gde bi zamenio Dušana Vujovića, dok bi Radojičić mogao da bude na čelu resora zdravstva umesto Zlatibora Lončara!

Izvori Kurira ističu da se o svemu još razgovara i da to nisu zakucane pozicije, ali da su oni zasad među favoritima.

- Mali bi mogao da nasledi Vujovića, koji je blizu odluke da se povuče zbog privatnih razloga. Istovremeno, dobar je izbor za ministra finansija jer važi za stručnjaka u toj oblasti. S druge strane, Radojičić bi bio dobro rešenje za ministra zdravlja jer je pokazao dobre menadžerske sposobnosti. Zasad nije odlučeno šta bi radio Lončar ako dođe do ove rokade, ali postoji mogućnost da dođe na čelo velikog zdravstvenog sistema. Kada je reč o Malom, plus mu je to što je sredio gradske finansije, i upravo je to ono što ga i kandiduje za resor finansija.

Važno je da na tom mestu bude neko ko se u to razume jer je finansijska konsolidacija nešto što je prioritet Vlade. Ostaje otvoreno ko će u naredne četiri godine voditi Grad. Mali nije bez šansi, pitanje je procene gde će biti potrebniji. Irena Vujović, predsednica opštine Savski venac, takođe važi za nekog ko može preuzeti funkciju gradonačelnika i jedan je od favorita jer je imala dobre rezultate u opštini - kažu izvori Kurira i dodaju:

- Što se tiče gradskog menadžera Gorana Vesića, on ima najmanje šansi da preuzme funkciju gradonačelnika, iako upućeni u gradske prilike kažu da bi on to izuzetno želeo. Od tolike želje da bude na čelu grada, već je pojedinima počeo da obećava funkcije.

Inače, pitanje rekonstrukcije Vlade je zamrznuto, kako je rečeno posle razgovora premijerke Ane Brnabić i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer prednost u ovom trenutku ima situacija na Kosovu i Metohiji.

- Dotakli smo se teme rekonstrukcije, ali smo zaključili da trenutno imamo preča posla. U ovom trenutku nacionalno jedinstvo je ključno. Rekonstrukcija Vlade će sačekati neka stabilnija vremena na KiM - izjavila je Brnabićeva posle tog sastanka, koji je održan 1. aprila.



U međuvremenu nije isključivana mogućnost da promene u Vladi uslede neposredno posle izbora gradonačelnika Beograda, što bi moralo najkasnije da se desi u junu. Konstitutivna sednica Skupštine grada je, podsetimo, zakazana za 9. maj 2018, a od konstituisanja novog saziva parlamenta teče rok od 30 dana za izbor novog gradonačelnika Beograda.



Dragomir Anđelković IZVESNE PROMENE U VLADI

Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je izvesno da će rekonstrukcije Vlade biti posle izbora gradonačelnika Beograda. - Što se tiče kadrovskih promena u Vladi, smatram da se u SNS još uvek sve analizira, odnosno da Aleksandar Vučić procenjuje šta je najcelishodnije za funkcionisanje Vlade - ocenjuje Anđelković. foto: Zorana Jevtić Kurir / Ekipa Kurira

