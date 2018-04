SRPSKOM MINISTRU ODBRANE ZABRANJEN ULAZAK U HRVATSKU Vulin: Hrvati, ko vas pita da li smem u Jasenovac?!

Persona non grata: Zvanični Zagreb srpskog ministra odbrane proglasio nepoželjnim jer je rekao da o njegovoj poseti Jasenovcu odlučuju on i vrhovni komandant Srbije Vučić, a ne hrvatski ministri

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je kasno sinoć da Aleksandar Vulin nije dobrodošao u Hrvatsku do daljeg. Zvanični Zagreb ovako je odgovorio na nezvanične najave da će ministar odbrane Srbije danas ili u u nekoliko narednih dana posetiti Jasenovac.



Prvi, nezvanični glasovi nezadovoljstva iz Hrvatske čuli su se juče pre podne.

- Postoje naznake da će ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin u nedelju, kad se održava državna komemoracija za žrtve jasenovačkog logora, doći u Hrvatsku na molitveni skup nedaleko od Jasenovca. On je poznat po nekad neodmerenoj i zapaljivoj retorici i mislimo da ta vrsta izjava u Hrvatskoj sigurno ne bi doprinela našim odnosima. Očekujemo od srpske vlade da bude odgovorna u ovom trenutku - izjavila je šefica hrvatske diplomatije Marija Pejčinović Burić.



I premijer Hrvatske Andrej Plenković izneo je sličan stav.

- Što se tiče najavljenog dolaska ministra Vulina u Hrvatsku, očekujemo da svako onaj ko dolazi poštuje hrvatsku državu, a on je tokom svojih boravaka davao neprimerene i uvredljive izjave i nismo sigurni da je to u ovom trenutku najbolje rešenje - rekao je on u odgovoru na pitanje novinara o mogućem dolasku Vulina u Mlaku kod Jasenovca na osveštanje hrama SPC.



Ministar odbrane Aleksandar Vulin u prilično oštrom tonu odgovorio je da odluku o njegovom dolasku mogu da donesu on i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, a ne hrvatski ministri!

- Ne znam odakle ministrima hrvatske vlade ideja da bih ja došao u Jasenovac u vreme kad hrvatska vlada tamo polaže vence. Došao ja ili ne, istina o Jasenovcu i jasenovačkom genocidu će ostati. I istina da se u Jasenovac vratila tabla sa oznakom „Za dom spremni“, istina o genocidu i ubistvima Srba, Jevreja i Roma će ostati, i niko zbog mog dolaska ili nedolaska neće moći da kaže da te istine nema - kazao je Vulin, kao i da tog dana kad se održava komemoracija hrvatske vlade tamo neće biti nijednog Srbina, Jevrejina ni Roma, zato što sva srpska, jevrejska i romska udruženja protestuju zbog politike nekažnjenog povratka ustaštva u Hrvatsku.

- Naravno da na taj dan ja ne bih bio u Jasenovcu. Da li ću doći u Mlaku, u obnovljenu srpsku crkvu, tamo gde se nalaze Srbi, tamo gde se nalaze potomci žrtava Jasenovca, odlučiću ja i o tome može da odluči vrhovni komandant Vojske Republike Srbije Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri - poručio je srpski ministar odbrane.



Podsetimo, Jevreji, Srbi i antifašisti Hrvatske već tri godine bojkotuju državnu komemoraciju zbog veličanja ustaštva u toj zemlji.

foto: EPA

Hrvatska nota Srbiji NOVA PROVOKACIJA „Spominjanje vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića kao osobe koja odlučuje o bilo čijem dolasku u Hrvatsku je neprimeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske“, kaže se u noti koju je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uručilo Ambasadi Srbije.

Dodaje se da nakon incidenta koji je u Narodnoj skupštini Srbije napravio Vojislav Šešelj izjava Vulina predstavlja dodatnu provokaciju.

Kurir / Ekipa Kurira

Foto: EPA, Profimedia, Fonet

Kurir

Autor: Kurir