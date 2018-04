ČANAK: Sredićemo zločinca Šešelja! ŠEŠELJ: Pregaziću te, umem da budem gadan!

Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka ne planira da odustane od kontramitinga u Hrtkovcima, pošto je lider SRS Vojislav Šešelj izjavio da će radikali održati miting 6. maja u tom mestu uprkos izjavi ministra policije Nebojše Stefanovića da tamo neće biti dozvoljeno organizovanje bilo kakvih okupljanja.



- Mi ćemo se zločincu suprotstaviti. Nema povlačenja - kazao je za Kurir lider LSV Nenad Čanak.



Šešelj mu nije ostao dužan.

- Ako mi se on suprotstavi, pregaziću ga. Njega je teško zaobići, gabaritan je. Šta drugo da kažem budali?! Zločinci umeju da budu gadni, naročito oni koji su ponosni na svoje zločince, pogotovu oni koji su spremni da ih ponove - uzvratio je šef radikala u svom stilu.



Šešelj je, podsetimo, reagujući na izjavu ministra Stefanovića da neće biti dozvoljeni skupovi, rekao da neće odustati od mitinga u Hrtkovcima, poručivši da mogu da ga uhapse:

- Šta mogu da mi urade?! Pa neka me hapse. Ne bi mi bio prvi put. Oni samo plaše mečku rešetom. Policija može da zabrani skup. Ministar nije rekao da će miting parlamentarnog SRS, koji je uredno prijavljen, biti zabranjen. Skup može da se zabrani ako postoji neki pravni osnov za to, da će, recimo, doći do nekih nereda. Ukoliko se sumnja da će biti nemira zato što su neki drugi (DS i LSV - prim. aut.) najavili kontramiting, onda neka njima zabrane okupljanje.



Čanak i poslanica DS Aleksandra Jerkov su, inače, u četvrtak najavili da će te dve partije 6. maja u Hrtkovcima organizovati kontramiting ako MUP ne zabrani okupljanje radikala u tom mestu.



