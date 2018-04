BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je danas prijem povodom Dana Vojske Srbije, a nakon svečanog dela usledila je konferencija za medije.

foto: Pritnscreen/RTS

Na početku obraćanja novinarima, predsednik Vučić je istakao da će pripadnici Vojske Srbije ove godine imati veća primanja i čestitao im današnji praznik, dodavši da je to pokazatelj postepenog ali sigurnog napretka. Usledili su odgovori na pitanja predstavnika medija, te se na početku predsednik osvrnuo na zabranu ulaska u Hrvatsku ministru Aleksandru Vulinu.

"Voleo bih da niko u EU ne uvodi verbalni delikt i pravo da presuđuje da li mu se dopada ili ne dopada nečije mišljenje. Neću reći nijednu ružnu reč, ta reakcija je bila ishitrena i nervozna, ne razumem je. Reagovaćemo pretpostavljam recipročnim merama o kojima će odlučiti Vlada Srbije na prvoj sledećoj sednici u četvrtak, a mi ćemo nastaviti da gradimo bolje odnose. Niko neće šikanirati predstavnike Vlade Srbije. Kao da se Srbima brani da govore o najjezivijim zločinima na tom stratištu, a ako je to tako, ako Srbi ne mogu da posete svoja stratišta, onda ćemo mi razmatrati da ovde u našoj Srbiji popišemo žrtve i Jadovna, i Golubnjače, i Jasenovca, da napravimo i muzeje holokausta i muzeje stravičnog stradanja. Ne bežimo ni od toga da govorimo i o zločinima koje su činili pripadnici našeg naroda i ponosim se time što se u tom pogledu razlikujemo od drugih", podvukao je on.

foto: Pritnscreen/RTS

Predsednik Srbije je u nastavku dodao da bi u BiH morali da budu pažljiviji sa izjavama, pre svega zbog Dejtonskog sporazuma, jer, objasnio je, Raška nije entitet u Srbiji ni po jednom dokumentu, dok Republika Srpska u BiH jeste".

"Gospodin Zvizdić nije toga svestan izgleda", kratko je uzvratio on.

Vučić se osvrnuo i na najavljeno okupljanje građana i opozicije u Nišu u sredu zbog aerodroma "Konstantin Veliki", istakavši da "iš" koje mu poručuju sloganom "Iš iz Niš" nije pristojno.

foto: Pritnscreen/RTS

"Građani razumeju da to nije borba za građane Niša. Kako da se borite za Nišlije sa onima koji su sve fabrike zatvorili, sve rasprodali budzašto? Idem da razgovaram sa ljudima koji nisu isplaćeni 10-12 godina, da pokušamo da nađemo neki modus isplate. I sad će meni da kažu "iš" oni koji su im te pare ukrali. Ime mi je Aleksandar, ne odazivam se na "iš". Ako građani misle da treba to da ostane Nišu, ja se slažem sa građanima, samo da čujem šta misle oni, a ne neki Janković, Živković, Jeremić ili ostali. U Niš idem sa ponosom da otvorim jednu od fabrika koju oni nisu mogli ni da sanjaju i očekujem veliku podršku građana tamo", zaključio je on.

Dodao je da je JAT propao i da su svi koji danas o njemu govore učestvovali u njegovom uništenju.

"Er Srbija je neuporedivo bolji prevoznik. Važno je to i za brendiranje zemlje i njenog avio-prevoznika. Voleo bih kada Etihad ne bi napustio Er Srbiju i nadam se da neće. Neumesno je porediti JAT iz poslednjih godina kada su ga nemilice uništavali. Etihad mi je rekao da ostaje, ali ako i odluči da ode, Er Srbija će nastaviti da jača i biće jača nego ikad", rekao je on.

foto: Printscreen/RTS

Govoreći o stanju u srpskom budžetu, on je naveo da "smo i dalje u suficitu i da posle problematičnog prvog kvartala, do kraja godine više neće biti problema". Prokomentarisao je i odnos stranih sila prema dijalogu Beograda i Prištine.

"Ako me o severnom Kosovu pitate za zapadne sile, oni imaju svoje viđenje i pokazuju da ne žele da budu u našim cipelama i razumeju našu poziciju. Naše je da razumemo njihovu poziciju i borimo se za očuvanje sopstvene. Pogledajte samo platformu Albanaca koju su poslali Skupštini Kosova da usvoje. O drugome bolje da ne govorim, zbog racionalnosti, da ne bih naneo štetu Srbiji. Kod Albanaca ne postoji nikakva volja za kompromise. Ne znam koliko srpsko društvo razume da mi plaćamo cenu katastrofalne politike koja je u prošlosti vođena, ali to ne znači da neko dobije sve, a da mi izgubimo ono što je od vajkada bilo naše. Moramo da sprečimo odlazak mladih iz zemlje, time ćemo imati još manje dece i onda nam džabe teritorija kad na njoj nema ko da živi. Moramo da razmišljamo o onima koji dolaze posle nas, da ne moraju da vraćaju dugove naše loše politike, kriminalnog ponašanja i loših procena 1998. i 1999. godine. Jeste li ovo pravno i političko nasilje? Jeste. Ali šta da uradimo? Idemo po ivici žileta i probaćemo da je pređemo, ali da drugi ni ne sanjaju da će dobiti sve, a da ćemo mi biti poniženi. To teško", naveo je on.

Predsednik Vučić je prokomentarisao i skandal koji je lider SRS Vojislav Šešelj učinio gaženjem hrvatske zastave, istakavši da za to nema nikakvo razumevanje i da ga snažno osuđuje.

foto: Printscreen/RTS

"Zašto se to radi, ne razumem, nije prvi put. Neko očigledno ima drugačije viđenje. Ali ni to ne znači da ovi drugi imaju zbog toga pravo da podižu nacističke simbole na mestu najvećeg stratišta srpskog naroda, jer je Šešelj predstavnik manjine u srbiji. Tako su pritom reagovali na nešto što niko nije ni video, a što smo ovde svi snažno osudili. Ali oni će uskoro da podignu i spomenik Stepincu i to na mestu čija simbolika nije nevažna", naveo je Vučić.

On se zahvalio novinaru iz Dalmacije koji je u nastavku snažno osudio povike "Za dom spremni" u Jasenovcu i istakao da su Dalmatinci oduvek bili antifašisti.

foto: Printscreen/RTS

"Vaše reči mogu da potvrdim i hvala vam što ste to rekli u programu uživo. Mi radimo svoj posao, ne možemo tako skupo da plaćamo avione za Vojsku Srbije kao što može Hrvatska, ona je i članica NATO, ali osnaživaćemo svoju armiju", objasnio je on.

Osvrnuvši se na gust raspored diplomatskih aktivnosti i sastanaka sa svetskim zvaničnicima koji ga očekuju, Vučić je naveo da se "oni svega dotaknu, ali je na kraju u 80-90 odsto razgovora tema Kosovo i odnosi sa Prištinom".

"Dotaknu se oni i puta Srbije u EU, ali malo", rekao je on.

foto: Dado Đilas

Predsednik Vučić se prethodno obratio okupljenim pripadnicima Vojske Srbije istakavši da je u današnjoj proslavi Dana Vojske pokazano državno jedinstvo.

1 / 8 Foto: Dado Đilas

"Radi vrednovanja i razvijanja tradicije, Vojska Srbije nam se predstavlja u dobrom svetlu, kako samo ona to i ume. Stotinu godina je proteklo od Prvog svetskog rata, te moramo da odamo počast našim vojnicima, vojskovođama i komandantima. Pred Vojskom Srbije nije samo praznovanje i sindikalni zahtevi, već da bude snažan odvraćajući faktor za svakoga ko pomisli da bude agresor na našu zemlju. Ponosni smo zbog vašeg profesionalizma i rodoljublja. Vojska je najbolji deo našeg društva i najbolji sistem u našem društvu. Želimo i da pomognemo da rezultati budu još bolji, naš posao je da štitimo mir i stabilnost, ali i uvek budemo spremni da odgovorimo na svaki izazov", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/RTS)

