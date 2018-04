KUBUROVIĆ: Vlada će odgovoriti na mere Hrvatske, dijalog u interesu obe strane

dijalogom do rešenja

Ministarka pravde Nela Kuburović ocenila je danas da nedavni događaji izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu odnosa Srbije i Hrvatske i da narušavaju "dobar početak" rešavanja otvorenih pitanja između dve zemlje, ali je naglasila da se nada da će Beograd i Zagreb pokušati da dijalogom reše probleme.

"Događaji koji su se desili poslednjih dana izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu odnosa Srbije i Hrvatske i narušavaju dobar početak rešavanja onoga što predstavlja otvorena pitanja dve zemlje, koje je započelo posetom predsednika Vučića Zagrebu. Iskreno se nadam da ćemo pokušati da dijalogom rešimo probleme", rekla je Kuburović za RTS.

Na pitanje da li će kontramere koje najavljuje srpska vlada zbog toga što je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju ministru odbrane Aleksandru Vulinu usporiti ili vratiti na početak ono što su Kuburović i hrvatski ministar pravde Dražen Bošnjaković započeli kada je reč o spisku optuženih i osumnjičenih za zločine devedesetih godina, Kuburović je potvrdila da će vlada odgovoriti na mere Hrvatske, ali je izrazila uverenje da je dijalog u interesu obe strane, naročito kada je reč o otvorenim pitanjima.

"Verujem da će ono što je dogovoreno na sastanku s hrvatskim ministrom pravde Bošnjakovićem da se realizuje", rekla je Kuburović.

Ona je dodala da su srpsko i hrvatsko ministarstvo već uspostavili dobre odnose i formirali komisiju, koja treba da se bavi razmenom tajnih spiskova, odnosno da utvrdi koja su to lica koja se nalaze na poternicama za počinjene ratne zločine i zločine tokom ratnih dejstava devedesetih godina na prostoru SFRJ.

Kuburović je podsetila da druga komisija treba da se bavi bilateralnim nacrtom sporazuma, koji treba da reguliše procesuiranje ratnih zločina hrvatskih i srpskih državljana, što je pitanje koje se stalno pojavljuje kao otvoreno prilikom otvaranja novih poglavlja.

"Mislim da je suština ovih razgovora upravo bila da se to ne pojavljuje kao pitanje koje će da narušava otvaranje novih poglavlja. Treba da se reši bilateralno i bude nešto na čemu ćemo raditi zajednički. Ovih dana treba da se sastanu komisije", rekla je Kuburović i izrazila uverenje da će do sastanka i doći, da će oni biti konstruktivni i dovesti do rešavanja otvorenih pitanja.

Na konstataciju da veruje da se neće pojavljivati otvoreni problemi između Srbije i Hrvatske kao nova prepreka otvaranju budućih poglavlja, Kuburović je rekla da "iskreno veruje da je to u interesu i jedne i druge strane i da će razgovori i bilateralni odnosi da prevladaju nad novonastalnom situacijom".

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Stefan Jokić)

Kurir

Autor: Kurir