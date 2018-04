OBRAČUN U SKUPŠTINI: Đuka protiv Keneta - ko se okreće u grobu, a ko se odrekao svog predsednika

BEOGRAD, 25. aprila 2018. (Beta) - Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković odredila je kratku pauzu u radu, zbog rasprave koju su vodili poslanici Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, a koja se nije odnosila na dnevni red.Poslanik SNS Vladimir Djukanović optužio je poslanika DS Radoslava Milojičića Kenu da je on jedan od ljudi koji su konstruisali "Aferu helikopter", dok je Milojičić rekao da on to nije mogao da učini jer nije bio na vlasti. Djukanović je rekao da je Milojičić učestvovao u stvaranju afere posle nesrećnog dogadjaja.

Pre tri godine, 17. marta u blizini Beograda srušio se transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije, u kojem je poginulo sedam ljudi. Helikopter se srušio na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara.

Djukanović je rekao Milojičiću da je predsednik DS "okretao vola na Palama 1993. godine", na šta je on odgovorio da se DS ne stidi nijednog svog predsednika, a u prepirku se uključio i šef poslaničkog kluba SNS Aleksandar Martinović.

"Mi smo ponosni na tog predsednika DS (Zorana Djindjića), koji je život dao za ovu zemlju. Mi se ne odričemo nijednog našeg predsednika. Vi ste se odrekli prvo (predsednika SRS) Vojislava Šešelja, sada ste se odrekli i Tomislava Nikolića, a sada ćete se vrlo brzo odreći i Aleksandra Vučića", rekao je Milojičić.

Martinović je rekao da misli da se "Ljuba Davidović u grobu prevrće kada vidi ko danas predstavlja tu Demokratsku stranku".

Polemika se vodila i oko toga ko je kriv za ratove 1990-ih godina.

