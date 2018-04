DAČIĆ U SEVOJNU O FRANCUZIMA: Moraće da odluče da li su nam prijatelji ili ne

SEVOJNO - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, povodom medijskih navoda da će Francuska uputiti proteste zemljama koje budu povukle priznanje lažne države Kosovo, izjavio je danas da Srbija ostaje pri svojoj politici, a da svi koji razmišljaju suprotno, moraju da se odluče da li su nam prijatelji i partneri ili će raditi protiv Srbije.

"Kako mi se čini, i jedno i drugo nije moguće", rekao je Dačić odgovarajući na pitanja novinara u Sevojnu.

foto: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije

Šef diplomatije je podsetio da se Srbija godinama unazad susreće sa problemom priznavanja jednostarno proglašene nezavisnosti Kosova, ali da Vlada nastavlja sa svojom politikom, koja podrazumeva dogovor i kompromis, ali ne i odustajanje od državnih i nacionalnih interesa.

"Neće nas niko uplašiti time što nas ucenjuje. Mi ćemo i dalje svima objašnjavati da je u slučaju Kosova reč o nasilnoj secesiji i separatizmu, koji je suprotan međunarodnom pravu. Srbija tu lažnu državu ne priznaje", rekao je Dačić.

On je naglasio da će Srbija uspeti da smanji broj država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

"To mnogo nervira one koji misle da je ovo pitanje rešeno i da je to nepovratan proces, ali vidite da je povratan", zaključio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir