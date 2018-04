KURIR SAZNAJE: Hapse Šešelja u Hrtkovcima?!

Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, mogao bi da završi u zatvoru ukoliko odluči da ipak, uprkos zabrani, održi skup u Hrtkovcima 6. maja!

Kako saznaje Kurir, Šešeljevo vređanje državnog vrha Hrvatske, kao i paljenje zastave Hrvatske i psovanje "ustaške majke" predsedniku Sabora rezultirali su mogućnošću zvaničnog Zagreba da, ukoliko Šešelj tako nastavi, dovede u pitanje dalje pregovore o pristupanju EU.



Izvor Kurira ističe da Srbija ne može da dozvoli da izjave šefa radikala ugroze evropski put Srbije i utiču na njega, što nam definitivno nije u interesu.

- Lider radikala već dugo vređa hrvatske političare, naročito predsednicu Kolindu Grabar Kitarović, nazivajući je najpogrdnijim imenima. Posle incidenta sa psovanjem "ustaške majke" predsedniku Sabora Goranu Jandrokoviću, što je rezultiralo njegovim prekidanjem posete, Hrvatska je skrenula pažnju Srbiji da "poradi na problemu koji se zove Vojislav Šešelj" ili će biti prinuđeni da preduzmu mere protiv naše zemlje. Između ostalog, sugerisano nam je da bi Hrvatska mogla čak i da blokira naš dalji evropski put, što je realna opcija jer je članica EU. I sam lider radikala dodatno provocira svojim izjavama, a država, koja je tog dana zabranila sve skupove, mora da pokaže da pravna država postoji i da niko nije izuzetak, pa ni sam Vojislav Šešelj - kaže izvor Kurira.



Ivica Dačić, šef srpske diplomatije i potpredsednik Vlade, kaže da je policija zabranila sve skupove u Hrtkovcima.

- Odluka MUP o zabrani svih skupova tog dana u Hrtkovcima se mora poštovati. Ne zbog Hrvatske, nego zbog Srbije. Važno je sačuvati političku stabilnost u Srbiji. A Šešelj se ne može porediti sa ustašama i njihovim zločinima. Sa njima se niko na svetu ne može porediti, od njih su se čak i Hitlerovi i Musolinijevi fašisti ograđivali.

Šešelj: Idemo u Hrtkovce 6. maja,nećemo se tući sa policijom Lider SRS Vojislav Šešelj izjavio je danas da je ta stranka podnela žalbu na odluku policije da im ne dozvoli skup u Hrtkovcima 6. maja i poručio da će radikali tamo otići, ali da se neće tući sa policijom. "Mi idemo. Ako tamo bude kordon policije, mi se nećemo tući sa policijom. Mi nismo ljudi koji idu da prave incidente. Ako nas policija zaustavi na ulazu, mi ćemo tamo sesti par sati, pokušati da nađemo neki zaobilazni put preko livada, ako ne uspemo, šta ćemo", rekao je Šešelj odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini. On je rekao da SRS želi da održi skup u Hrtkovcima, navodeći da je to njihovo ustavno pravo. Policija sigurno neće imati razloga da primeni silu nad nama, rekao je Šešelj i dodao da će njegova komanda, ukoliko policija primeni silu biti: "Svi sedite" Šešelj je poručio da "opasnost" neće pretiti ni lideru LSV Nenadu Čanku, kao ni Radoslavu Milojičiću, poslaniku DS, imajući u vidu da su ranije i oni najavili svoje skupove. Milojičić je ranije danas u parlamentu rekao da DS ne želi da održi skup u Hrtkovcima već da će se oni organizovati kako bi "zaštitili građane".

Rasim Ljajić, ministar trgovine i potpredsednik Vlade, nije hteo da komentariše saznanja Kurira, ali je poručio da je evropski put apsolutni prioritet Srbije i da je to što radi Šešelj neprihvatljivo.

- To što radi Šešelj je neprihvatljivo. On iz toga pokušava da izvuče neku malu korist, ali to je za zemlju velika šteta. I tu ništa ne pomaže sem ignorisanja. Evropski put Srbije je apsolutni prioritet i tu nema priče - kaže Ljajić.



Šešelj pak navodi da je sve to lepo smišljeno, ali nemoguće. Kako kaže, ako bi ga uhapsili u Hrtkovcima, to bi bilo protivpravno, jer skup jeste zabranjen i neće biti bine i ozvučenja, ali njemu nije zabranjeno slobodno kretanje širom Srbije. Šešelj navodi da povoda za hapšenje nema, osim kada bi tamo napravio neko krivično delo, i to ono za koje je zaprećena kazna viša od pet godina.

- Čujem već nekoliko dana da Hrvati izjavljuju da Srbija ne može sa Šešeljem u EU. To je moj cilj. Odlučio sam da živim još najmanje 20 godina, što znači da Srbija u EU ne može da uđe nikako do 2038, a ako se zainatim, živeću još duže. To je moj politički cilj, da sve učinim da Srbija ne uđe u EU - kaže Šešelj, a na opasku šta ukoliko vlast nađe mehanizam da ga smiri, on dodaje:

- Kako može mene vlast da smiri? Da li je ijedna vlast bila u stanju mene da smiri? Ni ova ne može da me smiri, mene niko ne može da smiri. A što se Hrvata tiče, ja imam da palim hrvatsku (zastavu) svaka dva-tri meseca, da gori kao da je od baruta.

Ana Brnabić

Smislila sam kontramere za Hrvate

Ana Brnabić, premijerka Vlade Srbije, poručila je juče da će Vlada na današnjoj redovnoj sednici doneti mere kao odgovor na odluku Hrvatske da zabrani ministru odbrane Aleksandru Vulinu ulazak u tu državu. Premijerka je navela i da ima predlog odluke.

- Imam predlog, jutros sam radila na tome - rekla je Brnabićeva.

Saša Janković

Zločinac Šešelj je povredio ugled države

Pokret slobodnih građana tražio je od Republičkog javnog tužilaštva da pokrene krivični postupak protiv Vojislava Šešelja i Filipa Stojanovića zbog gaženja zastave Hrvatske. U saopštenju dostavljenom medijima, PSG navodi da tužilaštvo, ukoliko iz nekog razloga to ne želi da učini, odobri krivično gonjenje koje će preduzeti oni, s obzirom na to da je za postupak te vrste potrebno odobrenje tužioca.

- Postoji osnovana sumnja da su osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, koji je protivzakonito na funkciji narodnog poslanika, i Filip Stojanović, narodni poslanik SRS, povredili ugled strane države, a još više Republike Srbije - navodi se u saopštenju PSG.

Do susreta lidera SRS i LSV ipak nije došlo

Šešelj došao u Skupštinu, Čanak ga izbegao

Nakon serije uvreda koje je lider SRS Vojislav Šešelj uputio predsedniku LSV Nenadu Čanku, kada je tokom njihovog poslednjeg susreta na jednoj televiziji za dlaku izbegnut i fizički obračun, dvojica poslanika se još nisu srela u Skupštini Srbije.

Tim povodom, Čanak je gostujući na RTS podsetio da mu je Šešelj tada psovao i familiju.

- Na izlasku iz studija jedne televizije sačekao me je Šešelj sa nekim svojim batinašima i počeo da urla na mene, najgrublje moguće uvrede, vređajući moju mrtvu majku, pominjući šta će sve da mi uradi ako se usudim da dođem u Skupštinu - rekao je Čanak.

Podsetimo, nakon što je lider LSV izjavio da će se "zločincu suprotstaviti" i da nema povlačenja kada je Šešelj u pitanju, lider radikala mu je poručio da će ga "pregaziti". Međutim, do njihovog susreta još nije došlo jer se Čanak ni juče nije pojavio u Skupštini, a Šešelj je parlament napustio oko 11 časova.

- Bio sam danas u Skupštini, ali njega nije bilo. Možda se pojavi negde oko ponoći. Ne znam unapred kako bih reagovao kada bismo se susreli - rekao je Šešelj.

