ĐURIĆ: Apostolova na strani Prištine

To što je šefica Delegacije EU u Prištini Natalija Apostolova podržala platformu Prištine znači da je time podržala težnju Kosova za nazavisnošću, direktno se stavila na stranu Prištine i obesmislila proces dijaloga, izjavio je danas direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić.

"To što je Apostolova podržala platformu Prištine znači da je time podržala težnju Kosova za nazavisnošću, bez da je to sa bilo kim dogovoreno, bez da je to predstavljalo rezultat dijaloga i bez da je to nešto što uopšte može da bude razmatrano kao deo platforme", rekao je Đurić novinarima u Beogradu.

Time se, kaže, direktno stavila na stranu Prištine, ograničila ono što može da se postigne u dijalogu Beograda i Prištine i obesmislila sam proces dijaloga.

"Tim gore po proces dijaloga, ako je to stav i EU. Onda je sve besmisleno, jer o čemu bismo dalje razgovarali sa bilo kim, ako je stav EU da Srbija unapred prihvati nezavisnost Kosova", istakao je Đurić.

On je ponovio da Srbija neće prihvatiti kosovsku nezavisnost i poručio da dijalog ne znači diktat, već podrazumeva kompromis, te da su za razgovor potrebne dve stane.

Ukazao je da se ispostavilo da je predsednik Aleksandar Vučić još pre 40 dana bio u pravu kada je rekao da Priština neće ništa uraditi u vezi sa Zajednicom srpskih opština.

"Koliko su gorljivo predstavnici međunarodne zajednice i Albanaca tvrdili da će tobože nešto da naprave oko ZSO i šta smo videli - da su Enver Hodžaj, Bljerim Šalja i drugi otvoreno i javno, kao zvanični predstavnici Prištine, rekli da im ne pada na pamet da formiraju ZSO dok Kosovo ne postane i to kao nezavisna država članica UN", rekao je Đurić i dodao: "To se nikad neće desiti, a njihova je obaveza da formiraju ZSO".

Apostolova je juče ohrabrila vlasti u Prištini, porukom da treba više da rade na tome da ubede države koje još nisu priznale kosovsku nezavisnost da to učine u, kako je navela, bliskoj budućnosti.

Šefica misije EU, u kojoj pet država članica nije priznalo jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost, rekla da je "Kosovo ravnopravno sa ostalim državama regiona".

