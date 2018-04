PREMIJERKA U SKUPŠTINI ODGOVARA NA PITANJA NARODNIH POSLANIKA: Neću se libiti da potpišem sporazum sa Prištinom da bi građani imali sigurnost

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je u Beogradu odgovarajući na pitanje o tome da li je spremna da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom kojim se Kosovu "daje stolica" u UN, izjavila da se neće ni uplašiti ni libiti da potpiše šta god treba da bi gradjani Srbije imali punu sigurnost, bezbednost i garanciju daljeg prosperiteta.

"Neću se lično plašiti da to uradim. To je moja odgovornost, to je moja obaveza koju sam preuzela ovim poslom", kazala je Ana Brnabić u Skupštini Srbije odgovarajući na pitanje poslanika Narodne stranke Miroslava Aleksić.

Ona je Aleksića upitala zašto toliko insistira na tome da mu kaže kakav će sporazum potpisati.

"Zašto insistirate na tome da ja vama kažem kakav ću ja to sporazum da potpišem? Šta vi mislite? Mi sada, dok pregovaramo o sporazumu o normalizaciji, vi insistirate da vam predsednik Vlade kaže kakav sporazum hoće da potpiše? Pa čekajte, gde je tu diplomatija? Ako ja kažem vama kakav ću sporazum da potpišem, onda sam rekla svima šta će Vlada Srbije da uradi. To se tako ne radi", kazala je Ana Brnabić.

Ona je kazala i da je besmislena Aleskićeva konstatacija da je Srbija "uništena i devastirana država".

Aleksić je prethodno pozvao gradjane da počitaju izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, rekavši da će u njemu videti da je "Srbija devastirana država uništenih institucija".

On je rekao da u izveštaju piše da Srbija nije napredovala u borbi protiv korupcije, da je na crnoj listi FATF, da nije postignut napredak u slobodi izražavanja, rad Skupštine Srbije nije na adekvatno noviu, da je za napredak Srbije i Kosova neophodan pravno obavezujući sporazum.

"Pozivam sve gradjane da na sajtu Ministarstva za evropske integracije pročitaju ono šta piše u tom izvšetaju. Izveštaj pokazuje da je Srbija devastirana država uništenih institucija", kazao je Aleksić.

Ana Brnabić je kazala da je da je Izveštaj o napretku Srbije izdala Evropska komisija i da su predstavnici EU, koji su najpozvaniji da ocene taj izveštaj jer su ga pripremili i jer su objektivni, a nekada i dosta nefer prema Srbiji, izjavili da je napredak Srbije pozitivan.

Ona je kazala da je smanjen javni dug, da je Srbija jedan od svetskih lidera u privlačenju stranih investitroa, da je privukla mnogo direktnih strih investicija, da je u budžetu suficit.

"Besmisleno je reći da je Srbija uništena i devastirana država. To može reći samo neko ko je maliciozan", kazala je ona.



"Nisam se sastala sa predstavnicima lobističke grupe, ne znam ni ko su ti ljudi"



Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Skupštini Srbije ; da se nije sastala sa predstavnicima lobističke grupe "Turnberi" Majkom Rubinom i Džejsonom Ozbornom i da ne zna ni ko su oni.

Ona je odgovarajući na pitanje poslanika Narodne stranke Miroslava Aleksića da li se sastala sa njima rekla da Vlada Srbije ne angažuje nikakve lobiste i da ništa tako ne plaća ličnim parama niti iz budžeta Srbije.

"Ja ne znam ko su ti ljudi, ni da li su bili u Srbiji ni kod koga su došli. Te informacije koje ima Vuk Jeremić koje objavljuje na tviteru i koje su na nivou istina da Angela Merkel neće da se vidi sa (predsednikom Srbije) Aleksandrom Vučićem, pa ga onda posle dva dana zove su fascinantne", rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.

Ona je rekla da ona ne zna ko je Kori Levandovski koga je spomenuo Aleksić kao i da nema vremena da se vidja sa lobistima.

"Da budem jasna i glasna niti znam kako se zove taj čovek, niti znam šta radi, niti sam se videla sa njim, niti sam imala vremena da se vidi, sa njim", rekla je Brnabić.

"Imam prava da se ljutim kada govorite neistine"

Premijerka Ana Brnabić oštro je danas negodovala na navode poslanice Sonje Pavlović koja je rekla da je premijerka na nedavnom sastanku Nacionalnog konventa sa EU navodno rekla da nju ne isteresuju ocene iz Izveštaja EK, nego preporuke.

"Kad čujem direktnu neistinu onda mi je teško da dalje slušam pitanja jer mi je neverovatno da neko otvoreno govori neistinu", rekla je Brnabić u Skupštini Srbije u delu sednice na kojoj članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika.

Navela je da srećom postoje video materijali i snimljeni televizijski prilozi o tome šta je na tom sastanku pričala, a da to mogu da posvedoče i pojedini poslanici.

"Vi kažete ne interesuju me ocene, već preporuke. Rekla sam da su nam ocene važne, a preporuke su nam još važnije", rekla je Brnabić i istakla da ima prava da se ljuti kada se govore neistine i kada se otvoreno obmanjuju građani.

Pojasnila je da je rekla da su nam ocene važne, a preporuke još važnije jer su ocene iza nas, a preporuke ono što tek treba da uradimo.

Istakla je da su u poslednjih nekoliko dana Srbiju posetili brojni evropski zvaničnici, te da su svi do jednoga rekli da je izveštaj EK o Srbiji pozitivan i da postoje stvari koje treba da se unaprede, a od kojih ističe "mi ne bežimo".

Navela je da je Izveštaj o Srbiji pozitivan, da je Srbija postigla izvanredan napredak i da je, posebno u ekonomiji, lider u regionu.

Kada je reč o vladavini prava, Brnabić kaže ne postoji nikakva diskusija jer mora da se unapredi ta oblast, te da se na tome radilo i da će se raditi.

Navela je i da se radi na transparetnosti pravosuđa, da se u javnom dijalogu razgovaralo o reformi ustava kako bi se sačinio najbolji mogući nacrt amandmana, te da su upućeni Venecijanskoj komisiji.

"Ne radimo to zbog EU, nego zbog građana Srbije", podvukla je premijerka i navela da Ustav iz 2006. godine nije ni poslat Venecijanskoj komisiji, a sada postoje kritike da je proces ustavne reforme zatvoren.

Brnabić kaže da je rekla da je snaga jedne vlade kada kaže da nema kapacitet jer, dodala je, nijedna ozbiljna vlada nigde na svetu nema dovoljno kapaciteta da sama sve uradi.

"Da ima, ne bi postojala razna udružanja koja se trude da u jednom demokratskom društvu vladi daju preporuke iz raznih oblasti. Vlada je otvorena, demokratska i odgovorna", kaže premijerka.

Naglasila je da postoje organizacije koje mnogo više znaju od vlade i da je potrebno čuti njihove preporuke kako ne bismo gubili vreme i kako bismo implementirali sve ono što je potrebno u daljim reformama.

Postojale su, dodaje, vlade pre 2013. koje su mislile da su najpametnije, a da joj je to poznato jer je tada bila u NALED-u, organizaciji za koju navodi da se trudila da kaže vladama šta treba uraditi za bolje poslovno okruženje.

"Postojale su vlade koje mislile da su najpamentnije i da znaju sve a nisu ništa uradile. Ne znamo sve najbolje, nemamo sve kapacitete, pričaćemo sa svima kako bi reforme brže sprovodile", poručila je Brnabić.

U Vladi Srbije biće zamenjen svako ko ne može da da sve od sebe

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će u Vladi biti smenjen "svako ko nema kapaciteta da da sve od sebe".

Ona je u Skupštini Srbije, odgovarajući na pitanje samostalne poslanice Sonje Pavlović o rekonstrukciji Vlade, rekla da ako neko ima porodične ili zdravstvene probleme, ili druge obaveze i ne može da da sve od sebe, ne vidi razlog da se čeka četiri godine da bude smenjen.

Brnabić je rekla da ne razume zašto je rekonstrukcija Vlade "takva tabu tema" i da nema razloga za čekanje da neko bude zamenjen, jer su interesi gradjana na prvom mestu.

"Gradjani su na prvom mestu i, ako možemo bolje, menjaćemo koga god treba, uključujući i mene kao predsednika Vlade, jer važno je samo da isporučujemo rezultate", dodala je Brnabić.

Povodom njene nedavne ocene da Vlada "nema kapaciteta" da sama sprovede reforme i da su za to potrebni nevladin sektor i privrednici, Brnabić je rekla da je snaga njene vlade baš ta da "može i sme da kaže da ne zna sve najbolje na svetu i da želi da priča sa svima sa kojima treba da bi reforme išle brže".

"Ja se time ponosim", istakla je premijerka.

