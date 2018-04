(VIDEO) VULIN U SKUPŠTINI SRBIJE: Evo šta je rekao o direktoru BIA

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin odbacio je danas tvrdnje da se izmenama i dopunama Zakona o BIA daju veća ovlašćenja direktoru te agencije.

Vulin je u Skupštini Srbije kazao da su se takva ovlašćenja do sada nalazila u internim aktima, a sada se zbog transprantnosti to navodi u zakonu.

"Do sad se to radilo internim aktima i upućivanjem na Zakon o policiji. Sad se to radi zakonom o BIA. Možemo da raspravljamo o tome da li je to dobro ili loše, ali ne možemo da kažemo da je doneto novo ovlašćenje", rekao je Vulin.

Kako stoji u predloženom rešenju, akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji donosi direktor uz saglasnost Vlade Srbije, a za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs.

O zasnivanju radnog odnosa u Agenciji, rešenjem odlučuje direktor Agencije.

Agencija putem bezbednosne provere utvrđuje da li postoje bezbednosne smetnje da se neko zaposli ili bude vraćen na posao na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa.

Kako se navodi, provera se može vršiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost osobe koja popunjava upitnik sa identifikacionim podacima, na obrascu koji utvrđuje direktor. Ukoliko odbije da ga popuni ili potpiše, smatra se da je odustala od radnog odnosa.

Pripadnici BIA dužni su da pohađaju stručne obuke, usavršavaju se i polažu poseban stručni ispit.

Postupak, program i način pohađanja obuke i polaganja ispita utvrđuje direktor, baš kao i postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika.

Kako je navedeno u obrazloženju zakona, izmene su bile neophodne radi usklađivanja sa Zakonom o policiji, iz februara 2016, i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, čija primena je predviđena od 1. januara 2018.

