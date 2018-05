DRECUN: Srbija će nastaviti da drži pitanje KiM otvorenim u UN

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je danas da će Srbija uraditi sve, uz pomoć prijateljskih zemalja, da se ne prorede i ne ukinu sednice Saveta bezbednosti UN o Kosmetu ili da se spreči da te sednice ne budu javne.

Drecun je rekao da što su izveštaji o situaciji na KiM realniji, to je veći pritisak zemalja kao to su Francuska i Velika Britanija da se UN marginaluzije kada je reč o Kosmetu. Kako kaže, to je pritisak da se sakrije istina da je Kosovo propala tvorevina i eksperiment nastao na NATO bombama.

Drecun navodi da su Ujedinjene nacije, nažalost, redukovale kapacitete da mogu da utiču na ono što se dešava na KiM. Dodaje da je sve počelo rekonfiguracijom Unmika, što je, kako je naveo, nažalost prihvatila i prethodna vlast u Srbiji.

Predsednik Odbora za KiM ističe da je rezolucija 1244 osporena od onih koji bi trebalo da je štite navodeći da je ona na snazi zahvaljujući i simboličnom prisustvu Unmika na Kosmetu.

Povodom najava da Velika Britanija planira da proredi ili ukine sednice SB UN o Kosmetu, Drecun kaže da je to nastavak jednostrane politike Londona koji nastoji da pokaže da je kosovsko pitanje zatvoreno i da ne može više da se otvara.

"Da je to uspešna tvorevina a ne crna rupa Evrope", rekao je Drecun i dodao da će Srbija nastaviti da drži to pitanje otvorenim u UN i da radi na tome da zemlje koje su priznale tzv. Kosovo povuku to priznanje.

Ističe da je potrebno držati otvorenu mogućnost da se sedne za sto i da se postigne odgovorno rešenje.

Kada je reč o novom tužiocu suda za zločine OVK, Drecun kaže da se čini da je neko veoma moćan u međunarodnoj zajednici promenom tužioca hteo da dobije na vremenu zbog Hašima Tacija, Ramuša Haradinaja i nekoliko ključnih ljudi.

"Doći će do odlaganja podizanja optužnica minimum godinu dana. Prethodni tužilac je bio spreman za optužnice i ođednom je otišao sa tog mesta", naveo je Drecun.

