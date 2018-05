NE SMIRUJU SE STRASTI ČANAK: Vojislav je običan zločinac! ŠEŠELJ: Nenade, dobićeš po njušci!

Predsednik SRS Vojislav Šešelj poručio je lideru LSV Nenadu Čanku da će dobiti po njušci pošto je izjavio da je šef radikala izgubio oreol pobednika nad Hagom i ostao "ono što je oduvek bio - najobičniji zločinac", te da je nedopustivo da vršlja po Hrtkovcima, mestu koje je simbol i sinonim za etničko čišćenje.

- Moraće izgleda Nenad Čanak da dobije po njušci. Već sam rekao da će svako ko me nazove ratnim zločincem tako proći. To ne piše ni u haškoj presudi - kaže za Kurir Šešelj i ponavlja da će sa radikalima, uprkos zabrani policije, održati 6. maja skup u Hrtkovcima.

Prethodno je Čanak izjavio da će i članovi LSV, ako Šešelj bude u Hrtkovcima, u nedelju biti tamo jer neće pristati da se "osuđeni ratni zločinac vrati na mesto zločina".

- Nemamo nameru da pravimo nemir i da uznemiravamo ljude, već ćemo otići do Hrtkovca i čekati. Ako Šešelj uđe, ulazimo i mi. Kao što je sramota za Hrvatsku da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" dozvoli u Jasenovcu, ili kada bi se u ime neke demokratije u Aušvicu pojavila tabla "Zig haj", to je isto kao i kada bi se Šešelj pojavio u Hrtkovcima - kazao je on i dodao da ako zabrana MUP za okupljanje u Hrtkovcima važi za LSV, treba da važi i za Šešelja.

- Šestog maja na godišnjicu sramnog skupa u Hrtkovcima, koji je označio početak etničkih čisćenja i ratnih zločina na teritoriji Vojvodine, a kao bumerang se vratio nekoliko godina kasnije operacijama Bljesak i Oluja i masovnim pogromima u Hrvatskoj, potpuno je nedopustivo da osuđeni ratni zločinci i njihovi saučescnici vršljaju po mestu zločina - rekao je Čanak i naveo Šešelj nije osuđen zbog parkiranja na zelenoj površini, nego zbog zločina protiv čovečnosti:

- Nadam se da će predsednik SRS, kada bude isključen iz Skupštine, jer je njemu mandat prestao presudom Haškog tribunala, barem na neko vreme biti pacifikovan dovoljno da ova zemlja malo počne normalnije da diše. Jer je ovo zaista teror tog mentalnog zlostavljanja, koje on besomučno radi sve vreme

Šef radikala nije ostao dužan, pa je uzvratio Čanku da su "on i njegovi šaka jada":

- Ma, ko su oni. Možda bi bilo dobro da ih sretnemo usput, negde gde ne bude policije jer mi radikali se ne bijemo s policijom.

Osim LSV, i DS i LDP su najavili antriradikalski miting u nedelju u Hrtkovcima. Pokret slobodnih građana (PSG) zatražio je juče od države da najozbiljnije shvati moguće posledice najavljenog skupa SRS u Hrtkovcima i da zaštiti mir i spokoj svojih građana hrvatske i drugih nacionalnosti u tom mestu.



Aleksandar Vučić

Svi skupovi u Hrtkovcima su zabranjeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je država Srbija zabranila sve skupove u nedelju u Hrtkovcima.

- Nikakvih nemira, sukoba i skupova neće biti u Hrtkovcima i molim sve u učesnike koji su najavili skup da razumeju odluku države. Molim sve u učesnike koji su najavili skup da razumeju da država donosi odluku kada postoji mogućnost značajnijeg ugrožavanja javnog reda i mira. Srbija neće u prošlost sukoba, već u budućnost i neće dozvoliti ni uznemiravanje svog stanovništva u bilo kojem mestu u zemlji. Srbija garantuje mir, bezbednost i stabilost. Nadležni organi će svoj posao da odrade i tačka - kazao je Vučić.

