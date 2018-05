Ministarke još veruju da brzo ulazimo u EU

Uprkos vesti da u budžetu Unije do 2027. nema stavke o proširenju, Mihajlovićeva i Joksimovićeva veruju da Srbija neće biti oštećena

To što u budžetu EU do 2027. godine nema stavke o proširenju, potpredsednicu Vlade Srbije Zoranu Mihajlović i ministarku za EU Jadranku Joksimović nije mnogo zabrinulo, već i dalje veruju da do ulaska u Uniju nećemo dugo čekati.

Kako kaže Mihajlovićeva, kada u Srbiji budu uspostavljeni evropski standardi u ključnim oblastima, sve članice Unije podržaće ulazak naše zemlje u EU.

foto: Zorana Jevtić



- Nije cilj Srbije ulazak u EU samo da bismo postali nova članica, već pre svega da bismo uspostavili i primenili evropske standarde u Srbiji jer će to doneti bolji život naših građana. S druge strane, dobra je vest da je u predlogu novog višegodišnjeg budžeta EU za 1,2 puta povećan IPA fond, iz koga se izdvaja novac za reforme u zemljama kandidatima za EU - kazala je Mihajlovićeva za Kurir.

Ona ističe da Srbija "nije tražila nikakvu prečicu za ulazak u Uniju".

- Jedino traži da Brisel i zemlje članice realno vrednuju reforme koje sprovodimo i napore koje ulažemo da bismo ispunili sve standarde za članstvo. A kada u Srbiji budu uspostavljeni evropski standardi, najviše u oblasti pravosuđa, zdravstva, obrazovanja i zaštite životne sredine, sve članice će podržati ulazak Srbije u EU - rekla je Mihajlovićeva.

Komentarišući budžet EU, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da nema potrebe da se unose negativna očekivanja.

- Ukoliko neka od država, na primer Srbija, bude spremna za članstvo, njen prijem će, ipak, biti omogućen - rekla je ona.

- Naše je da radimo svoj posao, da koristimo sve instrumente i novac koji nam je na raspolaganju za održivi razvoj države i građana. Evropski put će nam narednih godina dati i stabilnost, ali i znatna bespovratna finansijska sredstva i ne vidim zašto to ne bismo iskoristili - rekla je Joksimovićeva i dodala da u novom budžetu EU nije predviđen specifičan razdel sa novo proširenje, jer nijedna država kandidat trenutno nije pred stupanjem u Uniju.



Kuburovićeva sa francuskim ambasadorom

Mondoloni: Francuska podržava Srbiju na EU putu

Ministarka pravde Nela Kuburović razgovarala je juče sa ambasadorom Francuske Frederikom Mondolonijem o saradnji dve zemlje u oblasti pravosuđa i o daljem unapređenju bilateralnih odnosa. Tim povodom, Mondoloni je izrazio potpunu podršku Francuske evropskom putu Srbije i ukazao da dve države imaju veoma dobru saradnju u oblasti pravosuđa.

Foto: Dado Đilas

