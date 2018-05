MINISTAR SPOL(J)NIH POSLOVA: Afrikanci Dačiću dali ŽENSKE KONDOME

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić definitivno će do kraja života pamtiti skorašnji put u Afriku - osim što se otrovao kozjim gulašem u Burkini Faso, zbog čega je završio na infuziji, doživeo je još jedan šok - od domaćina je dobio na poklon ženske kondome, saznaje Kurir!

Iako nije prvi put da srpski ministri dobijaju neobične poklone od stranaca, ovaj je iznenadio čak i Dačića, koji u načinu vođenja diplomatije pomera sve granice. Dačić priznaje za Kurir da je "to čudo prvi put video u Africi", iako je proputovao ceo svet. Ipak, ima objašnjenje zašto su mu njegove afričke kolege baš taj poklon dale. Kako objašnjava, time su hteli da ukažu na veliki problem sa virusom side, koji godinama hara u većini afričkih zemalja.

- Vi, kao i obično, imate grešne misli, ali situacija u Africi zaista nije za šalu i to je upravo ono na šta su oni tim poklonom hteli da skrenu pažnju. Sve je veći broj ljudi zaraženih HIV i upravo su ovi ženski prezervativi jedan od načina prevencije kako da se zaštite žene koje su često izložene seksualnoj eksploataciji - objašnjava Dačić i dodaje da je njega teško iznenaditi s obzirom na to da je i ranije dobijao neobične poklone.

- Mi, naravno, moramo da uvažimo i saslušamo i njihove probleme jer mi se to dogodilo upravo u jednoj od zemalja gde sam pregovarao o povlačenju priznanja Kosova. Podrška afričkih zemalja u tom procesu veoma nam je važna, a oni, kad je naša zemlja u pitanju, imaju tu vrstu bratske prisnosti zbog sećanja na vreme Titove Jugoslavije i Pokreta nesvrstanih - kaže Dačić.

Inače, šef diplomatije je i na trenutnoj turneji po Indiji "zaradio" zanimljive poklone. Tako ga je Tara Gandi, unuka Mahatme Gandija, dočekala laticama cveća koje su bile bacane pred njega, a onda ga i počastila sladoledom od manga i dinja. Usledila je i razmena poklona, a Dačiću je pripala knjiga koju je Tara napisala o vremenu koje je provela pored Mahatme.

Zanimljivi darovi

I Zaharova ume da ga šokira

Inače, kako je Kurir ranije pisao, prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije ima zanimljivu kolekciju poklona od stranih kolega. Jedan od primera je dar od portparolke ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove - tompus sa njegovim likom. Dačić je, kako je navedeno u izveštaju koji je dostavio Agenciji za borbu protiv korupcije, uglavnom dobijao umetničke slike, skulpture, flaše pića...

Šta kaže zakon

Sme da zadrži poklon

vredan do 2.500 dinara Srpski funkcioneri su, po zakonu, dužni da Agenciji za borbu protiv korupcije prijave sve poklone koje su primili. Oni smeju da prime samo protokolarne ili prigodne poklone, a mogu da ih zadrže samo ako im je vrednost do oko 2.500 dinara, odnosno pet odsto od prosečne mesečne plate u Republici Srbiji, dok se sve vrednije predaje i postaje javna svojina. U kalendarskoj godini funkcioner sme da zadrži prigodne poklone ukupne vrednosti jedne prosečne plate.

Tadž Mahal

Dačić pozirao za selfi

i nameštao frizuru Ministar Ivica Dačić, koji se nalazi u poseti Indiji, iskoristio je slobodno vreme da obiđe poznate znamenitosti u ovoj zemlji. On je zajedno sa suprugom Sanjom obišao Tadž Mahal, a onda je rešio i da ispred ove građevine napravi selfi. Vidno raspoložen i ležerno obučen, Dačić je pozirao dok ga je supruga fotografisala, a u međuvremenu se pobrinuo da mu frizura bude lepa. Inače, indijski mediji su pridali veliki značaj poseti srpskog ministra spoljnih poslova, pa prate svaku njegovu aktivnost.

