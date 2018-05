NEZAPAMĆEN HAOS NA SEDNICI VLADE: Zorana i Jadranka poludele zbog uvoza gej slikovnica pa udarile na Brnabićevu, premijerka ponudila ostavku!

Premijerka Ana Brnabić juče je žestoko izribala ministra Nenada Popovića zbog njegovog stava o LGBT populaciji i njihovog prava na roditeljstvo! Ona je javno iskritikovala Popovića pred novinarima, a rat između njih dvoje, kako saznajemo, kasnije se nastavio i na sednici Vlade i umalo okončan ostavkom predsednice.

Nezvanično, premijerka je ponudila ostavku predsedniku Aleksandru Vučiću na šta je on odgovorio da to ne dolazi u obzir.

RAT U VLADI: Zorana Mihajlović udarila na premijerku Anu!

Pošto je Popović na Tviteru kritikovao uvoz knjiga za decu iz Hrvatske, koje je nazvao gej slikovnicama, jer promovišu da dete ima dve mame ili dvojicu tata, premijerka, deklarisana pripadnica LGBT zajednice, navela je da on treba da se bavi svojim poslom, a ne da polemiše o stvarima koje ne razume.

U trenutku kada se kao država borimo da na sve načine podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice! To pod hitno treba zaustaviti! Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas ubede da je u redu da "Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata" - napisao je Popović na Tviteru, što je izazvalo oštru premijerkinu reakciju.

PUCA KABINET ANE BRNABIĆ! RAT U VLADI Zorana: Odakle ti stan? Vulin: Marš iz Vlade!

Ona je poručila Popoviću da je "uvredio jedan deo građana Srbije za koje radi i koji plaćaju Vladu", ali i da bi volela kada bi se njeni ministri malo više bavili svojim poslom, a ne iznosili lične stavove na razne teme koje nisu u njihovoj nadležnosti.

- Popović kao ministar bez portfelja zadužen za inovacije zadužen je da ti Roko i Ana, Stefan ili Miloš, da sva ta deca ostanu u Srbiji, posao mu je da se bavi time da napravi uslove da deca ostanu u našoj zemlji, a ne da se bavi time ko su im roditelji - kazala je ona, kao i da ministrova izjava nije u duhu tolerancije koju Vlada pokušava da promoviše.

Premijerka je kazala i da nije želela da reaguje odmah kada je Popović objavio sporan tvit, ne zato što je bila na kongresu na Jahorini, već zato što treba reagovati hladne glave.

- Da sam juče reagovala, rekla bih mnoge stvari koje ne treba da se prenose preko medija. Mislim da je Popović pomešao sve teme u svojoj izjavi, svaku koju je pomenuo on je pomešao - navela je ona.

Popović je poručio da će sačekati razgovor s premijerkom u četiri oka.

- Poštujem premijerku, ali tražim i da ona poštuje moje pravo na lični stav i slobodu govora i sačekaću da najpre s njom porazgovaram o svemu. Ostajem pri stavu koji sam izneo na Tviteru. Nije mi bila namera da bilo koga uvredim. Žao mi je što je premijerka izašla u javnost pre nego što je razgovarala sa mnom. Poštujem premijerku Brnabić, ali tražim da se poštuje i moje pravo na lično mišljenje i slobodu govora. Džentlmenski ću sačekati razgovor s premijerkom u četiri oka - naveo je ministar.

Ali umesto očekivanog razgovora u četiri oka, prilika da se "objasne" im se ukazala već nekoliko sati nakon ovih izjava, i to pred celim kabinetom - na sednici Vlade. Prema rečima izvora Kurira iz Nemanjine 11, između Popovića i Brnabićke je došlo do svađe.

- Bilo je napeto čim je počela sednica Vlade. Popović i Brnabićka su razmenili nekoliko neprijatnih rečenica, svima u sali je bilo nelagodno - kaže izvor našeg lista.

(VIDEO) DOK PREMIJERKA PRIČA, ZORANA PREVRĆE OČIMA: Pogledajte kako je ministarka regovala na njen govor o NALEDU

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović poručila je da svako ima pravo na svoj stav i da Popović dobro radi svoj posao.

- Ministar Popović dobro radi svoj posao. A uopšte ne želim da učestvujem u tome da delimo članove Vlade ili građane u odnosu na to ko je za ili protiv, kao što podvlačim da svi imaju pravo na svoje mišljenje, imam ga i ja, i ministri, i premijerka i svaki građanin ove zemlje - navela je ona za Kurir, dok je ministar obrazovanja Mladen Šarčević poručio da je premijerka dobar čovek.

- Ja sam uvek džentlmen, a premijerka je jedan dobar čovek - kazao je Šarčević.

A da li ova epizoda može da utiče na predstojeću rekonstrukciju Vlade i makne Popovića iz Nemanjine 11? Prema rečima političkog analitičara Dragomira Anđelkovića - ne. - To ne bi smeo da bude razlog da izađe iz Vlade. Ako bi Brnabićka uspela da nametne svoj stav i recimo skloni Popovića iz Vlade, to bi bilo loše - naveo je Anđelković.

RAT U VLADI Zorana Mihajlović: Niko ne mora da brani Anu od mene

Ima - nema

O Nacrtu medijske strategije

Iz premijerkinog kabineta juče je saopšteno da ne postoji nikakva preporuka Ane Brnabić da se do 10. maja ne govori o Nacrtu medijske strategije, iako je državni sekretar u Ministarstvu kulture Aleksandar Gajović pre dva kazao da je Vlada preporučila da se do 10. maja ne govori o pomenutom nacrtu. Gajović je naveo da ostaje pri svojim tvrdnjama.

Više novinarskih i medijskih udruženja ocenilo je nedavno da je Nacrt strategije razvoja javnog informisanja do 2023, kao nelegitiman dokument, izrađen bez učešća relevantnih predstavnika struke i civilnog društva.