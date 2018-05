DIPLOMATSKI SKANDAL U BEČU: Dvoje najvažnijih ljudi u srpskoj ambasadi ne govore jedno s drugim?!

Dve najvažnije diplomatske figure Srbije u Austriji - ambasador Pero Janković i šefica stalne misije pri OEBS-u, Roksanda Ninčić, duže vreme su bili u sukobu.

Ova ambasada je veoma važna za Srbiju, jer je jedno od konzularno najangažovanijih predstavništava pošto u Austriji živi više od 300.000 građana Srbije. Janković je nedavno opozvan sa funkcije, a izvori kažu da sukob Ninčićeve i Jankovića traje već neko vreme i da onemogućava normalno funkcionisanje.

"Janković je ambasador za bilateralu i Ninčićeva ima zvanje ambasadora, ali za multilateralu. Oboje su veoma važni za funkcionisanje ambasade, ali je situacija takva da njih dvoje, iako žive u istoj zgradi, ne govore jedno sa drugim. Zbog toga je nastao ogroman problem kada je trebalo organizovati i proslaviti Dan državnosti. Šef misije pri OEBS uvek učestvuje u organizaciji, ali je njihov sukob otišao toliko daleko da Ninčićeva ne samo što nije učestovala u organizaciji, nego se nije pojavila na svečanosti. Sve zvanice su to primetile, sve to stvara jako lošu sliku o našoj zemlji", govori izvor Blica.

Posledice njihovog sukoba je osetila, prema rečima sagovornika lista, prošle godine i predsednica Skupštine Maja Gojković, koja se žalila da prilikom posete Beču nije dočekana kako dolikuje.

"Dolazak predsednice Skupštine je u rangu najviših poseta, primenjuje se poseban protokol. To znači da su joj ambasadori na raspolaganju, uslovno rečeno, 24 sata i da oba ambasadora sa njom budu na svim događajima. Od dočeka na aerodromu pa do sastanaka koje ima i izlaska i zemlje u kojoj se gostuje, ambasada mora da se pobrine da sve teče kako treba. U Beču to nije bio slučaj i sa time je upoznato Ministarstvo spoljnih poslova", priča sagovornik.

Ambasada u Beču je jedna od prvih koja je pre nekoliko meseci kontrolisana. Za taj posao bili su zaduženi državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Ivica Tončev i pomoćnik ministra za konzularne poslove ambasador Aco Jovanović.

Nakon te kontrole, Janković je krajem februara opozvan, a zvanično objašnjenje je da mu je istekao petogodišnji mandat, mada je veliki broj ambasadora i dalje na funkciji iako bi trebalo da su u penziji.

