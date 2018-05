VUČIĆ O DEŠAVANJIMA U HRTKOVCIMA: Sve je pod kontrolom, dogodio se jedan manji incident, odgovorni će biti privedeni pravdi

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je sve u redu i pod kontrolom u Hrtkovcima, uz jedan incident koji se dogodio.

Vučić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da je država rekla da neće biti nikakvih skupova u Hrtkovcima, i da će tako i biti.

"Dogodio se manji incident i odgovorna lica će biti privedena pravdi", poručio je on dodajući da sve ostalo protiče mirno i bez ikakvih problema, a da država, kada kaže da će nešto da uradi, ona to i obavi tako.

Vučić je preneo da je Vojislav Šešelj sa svojim pristalicama došao do sremskog sela Jarak, a iz Pravca Rume je Nenad Čanak došao sa svojim pristalicama.

Kada je reč o indicentu, kazao je da se dogodio manji incident kada je jedno lice napalo čoveka iz LDP koje je raširilo transparent "Šešelj je ratni zločinac", te ukazao da je to lice pobeglo nakon napada i za njim traga policija.

"Verujem da će sve biti rešeno", kazao je on.

Vučić je izrazio uverenje da će Hrtkovci za dva sata biti odblokirani, odnosno da će ministar unutrašnjih poslova doneti odluku da svi mogu da koriste magistralni put Ruma-Ssabac, koji je žila kucavica za Mačvu.

"Što se tiče komenatara koji su govorili da vlast mora da zabrani radikalima okupljanje, a kada kaže da neće dozvoliti politizaciju, i kada to uradite, ne što vam se dopala ili ne nečija politika, već zato što smatrate da bi moglo da dođe do narušavanja javog reda i mira, kažu kao napravili ste geto od Hrtkovaca. Da li je trebalo da pustimo sve da uđu i rade šta hoće, da imamo krvoproliće, da sutra imamo nastavak sukoba, a jedine žrtve da budu meštani", kazao je on.

Vučić je istakao da tamo živi danas oko 70 odsto Srba, i da su ostalo Mađari i Hrvati, da se radi o mirnom selu, u kojem svi žive u slozi.

Osvrnuo se i na priče opozicije ko uživa koju podršku u tom mestu, rekavši da ti ljudi glasaju za svoje fabrike.

Podsetio je da je u Rumi otvoreno šest novih fabrika i da je dobar deo ljudi iz Hrtkovaca zaposlio svoje članove porodice u njima.

Rekao je da je tim ljudima neophodno da se izgradi autoput Ruma-Ssabac, ali i da se obnovi stari put, da nema više rupa.

"To što će da viču jedan dan malo više ili glasnije, to je demokratija. Sve je u redu, i sve pod kontrolom", zaključio je on.

