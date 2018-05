DS OBELEŽILA SLAVU: Srbija može da bude moderna evropska zemlja, ali potrebne su promene

Demokratska stranka (DS) obeležila je danas u Kragujevcu slavu stranke Đurđevdan, uz poruku da Srbija može da bude moderna evropska zemlja, ali da mora mnogo toga da se promeni, na čemu će demokrate istrajati.

"Pedeset godina nakon 1941. Demokratska stranka je 1991. godine ustanovila svoju slavu kao veru da DS treba da predstavlja upravo ono što Sveti Georgije predstavlja – upornost, veru, snagu, istrajnost", rekao je odlazeći predsednik DS Dragan Šutanovac okupljenima u Gradskom odboru DS Kragujevac, koji je ove godine domaćin stranačke slave.

On je kazao da se DS "od tada do danas sve vreme bori za iste vrednosti, u veri da Srbija može i mora da bude moderno društvo, da gradjani Srbije zaslužuju bolji i kvalitetniji život, a da Srbija treba da bude zemlja u kojoj su etablirane evropske vrednosti, zemlja iz koje se teško odlazi, a u koju se rado dolazi".

"Nažalost, svedoci smo da se Srbija trenutno nalazi na pogrešnom putu. U Srbiji se danas krše osnovna ljudska prava, u Srbiji se danas krše zakoni, neretko i Ustav. I utoliko je naš posao značajniji", kazao je Šutanovac, a preneo DS.

Podsetio je na važne reči ubijenog predsednika DS i prvog postkomunističkog premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je govorio da treba raditi ono što je ispravno, a ne ono što većina želi.

"Sve vreme moramo da imamo tu krilaticu u glavi, jer mi nismo poklekli ni populizmu, nismo udarali ni u ratnje bubnjeve kada je to bilo popularno, nismo lagali narod", rekao je Šutanovac.

On je svim demokratama i građanima Srbije koji slave Đurđevdan poželeo srećnu slavu i da "u Srbiji konačno dođe do promene koja će omogućiti da svaka porodica koja slavi slavu ima mogućnost da je obeleži na način na koji želi, a ne da to bude skromno kao što je danas".

Obeležavanju slave Demokratske stranke u Kragujevcu prisustvovali su,pored Šutanovca, funkcioneri DS-a Gordana Čomić, Zoran Lutovac, Goran Ćirić, Dragoslav Šumarac, Saša Paunović, Radoslav Milojičić, Sreto Malinović, kao i predsednici odbora Demokratske stranke iz cele Srbije.

Gosti na slavi Demokratske stranke bili su Veroljub Stevanović (ZZS) i predstavnici Pokreta za naš grad, SDS-a, Šumadijske regije, Narodne stranke, LDP-a, DSS-a i POKS-a.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Demokratska stranka)

Kurir

Autor: Kurir