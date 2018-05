DRUGI DAN POSETE ANKARI Vučić uoči sastanka sa Erdoganom: Turci su nam iskazali veliko poštovanje

ANKARA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas posetu Turskoj, koju je započeo juče prisustvom na Tursko-srpskom poslovnom forumu u Istanbulu. Vučić je, uoči sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, istakao da mu je velika čast što ga je turski kolega lično dočekao na aerodromu.

"Najsvečaniji deo će biti tek danas, ali je najveća čast što je predsednik Erdogan došao na aerodrom, pogotovo što je došao čim je završio veliki miting pred 100.000 ljudi. Danas će, mislim, u Ankari biti ono što su ljudi videli kad je dolazio predsednik Putin. Erdogan želi da pokaže poštovanje, kao što to Turci umeju. Mi smo im na tome zahvalni, a ja posebno na onome što je na Biznis forumu rekao pred turskim privrednicima, za koje se videlo da iskreno vole Srbiju. To su velike i važne vesti za nas, dalje ćemo unapređivati našu trgovinsku razmenu, želimo da to traje, nastavi se i ide ubrzanijim tempom, jer će ljudi imati sve više posla", poručio je predsednik Srbije za Prvu televiziju iz Ankare.

Vučić će najpre položiti venac ispred mauzoleja Mustafi Kemalu Ataturku, a potom će se sastati u Narodnoj skupštini Turske sa predsednikom parlamenta Ismailom Kahramanom. Predviđeno je i polaganje cveća stradalima tokom neuspelog puča 2016. godine u pratnji predsednika turskog parlamenta.

Predsednik Srbije potom će se sastati sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom u Predsedničkoj palati, gde će prvo imati sastanak u četiri oka, tokom kojeg će ministri imati bilateralne susrete, a zatim će biti održan plenarni sastanak delegacija dve zemlje i potpisivanje bilateralnih dokumenata.

Na kraju je predviđeno i da se predsednici Vučić i Erdogan obrate medijima, nakon čega će šef turske države u čast posete svog visokog gosta iz Srbije prirediti svečanu večeru.

