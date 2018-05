OTKRIVENI DETALJI UOČI VOJNE PARADE U MOSKVI: Vučić i Putin zajedno u stroju Besmrtnog puka?!

MOSKVA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Moskvi sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a pored razgovora o sprovođenju zajedničkih investicionih projekata i razmene mišljenja o trenutnim problemima u regionu, šef srpske države prisustvovaće i obeležavanju 73. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.

Sve oči uprte su u Moskvu uoči sutrašnje vojne parade, a kako je ekskluzivno otkrio vojni analitičar Miroslav Lazanski, dvojica državnika marširaće jedan pored drugog u stroju Besmrtnog puka.

"Velika je čast za Srbiju što će predsednik Vučić biti na bini pored Putina za vreme velike vojne parade. To niko od državnika sa ovog prostora nije doživeo, da stoji baš pored njega. Uzmite u obzir kolika je svetska supersila Rusija, a po nekim pokazateljima i prva nuklearna sila sveta, i sad iz male Srbije dolazi predsednik koji će stajati baš pored Putina.

To je stvarno čast i to stvarno svako mora objektivno da prizna. S druge strane, otkriću ekskluzivno iz nekih svojih ruskih izvora, prredsednik Vučić će zajedno sa predsednikom Putinom marširati u stroju Besmrtnog puka i nosiće sliku svoga dede kojeg su ubile ustaše. A Putin će nositi sliku svog oca. To je nešto što isto pokazuje njihov jako dobar lični odnos", objasnio je Lazanski u jutarnjem programu Pinka.

