(VIDEO) NEKI HRVATI SU MI PRIŠLI I REKLI: VUČIĆU, IMAŠ PETLJU Evo zašto sam otkazao obezbeđenje na 3 dana i gde sam bio s Milicom i Danilom pošto Vukana nisam mogao da vodim jer je još mali

- Kad neko nema politiku, kad neko nema plan i program onda mora da izmišlja napade po svaku cenu i na svaki način - izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić odmah po dolasku u Moskvu, a uoči današnjeg sastanka s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Odgovarajući na novinarsko pitanje s kim se to tajno sastajao kako se piše, i zašto je na neko vreme bio bez obezbeđenja, objasnio je da je u jednom intervjuu sam otkrio da je sa sinom bio na utakmici Lige šampiona i to bez obezbeđenja i da oni koji ga napadaju to ne bi ni znali da nije to sam otkrio.

foto: Printscreen/Pink

Dotakavši se nekolicine tema - sastanka s Putinom, Kosova, budućeg ministra finansija, ali i sutrašnjeg učešća u maršu Besmrtnog puka za Dan pobede, na kojem će nositi sliku svog dede kog su ubile ustaše, Vučić je neočekivano otkrio i detalje iz porodičnog života i sa kratkog putovanja na kojem je bio sa ćerkom i sinom.

- Potpisao sam da mi nikakvo obezbeđenje na četiri, pardon tri dana, ne treba, a dva i po sam proveo sam sa svojom decom... Nisam mogao malog sina Vukana da vodim jer je suviše mali, ali bio sam sa ćerkom Milicom i sinom Danilom na putu... I sa starijim sinom Danilom išao sam na utakmicu, na običnim tribinama, i neki Hrvati su me pitali me jel’ mi naoružan telohranitelj, a ja sam im rekao nije, to je moj sin, a onda su oni prišli i rekli mi: Svaka čast, imaš petlje, niko se ne bi pojavio bez telohranitelja.

- Moja želja je da budem samo običan i normalan čovek... - rekao je dodajući da se ne plaši jer zna da je radio najbolje za svoju zemlju, a i da inače nije neki strašljiv čovek.

- Inače, imao sam tajni sastanak, strašan tajni sastanak... Milica, Danilo i ja s našim prijateljima iz Beograda... Tajni sastanak? S kim tajno da se sastanem? Prosto je to smešno... S kim tajno da se sastajem... S Tačijem sam se sastao sto-dvesta puta... Ne postoje gluposti kojih se nisam dosad naslušao...

- Sledeći put ću da im prijavim dnevničke beleške šta sam rekao Milici i Danilu... Šta Milica treba više da uči, a šta bi Danilo trebalo da počne da radi u životu... Pa da mi oni daju odobrenje a ne da se muče da izmišljaju neke tajne sastanke - zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Foto: Pink printscreen)

Kurir

Autor: Kurir