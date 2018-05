Vučić: Srbija je na evropskom putu ali neće uvoditi sankcije Rusiji

MOSKVA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Moskvi da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji.

"Srbija je na evropskom putu, ali kada kaže da neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji to znači da ih neće uvoditi. Kada kaže da neće u NATO i da je vojno neutralna, oni znaju da to to znači", rekao je Vučić. On će se kasnije danas sastati s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Predsednik Srbije je naveo da ima mnogo tema za razgovor s Putinom, s kojim se, kako je rekao, susreo više puta nego svi srpski šefovi država u prethodnih 30 godina zajedno i da to govori o "većoj saradnji i većem poverenju".

"Prosto, stvari se menjaju na dnevnom nivou u savremenom svetu. I ja sam srećan što su naši odnosi takvi da, kada je bilo potrebno, uprkos užasno teškoj situaciji (...), da se Putin i tada javio, kad je bila kriza na severu Kosova", izjavio je Vučić, misleći na požar u moskovskom tržnom centru kada je mnogo dece stradalo.

On je rekao da sa Putinom očekuje "duge, prijateljske i otvorene razgovore".

"Razgovaraćemo o ubrzanju ekonomske saradnje, o energetici, pre svega Turskom toku i gasnom snabdevanju Srbije, o vojno-tehničkoj saradnji, a najviše o globalnoj i regionalnoj politici, o očuvanju vojno neutralnog statusa Srbije i o Kosovu", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, s Putinom će se posavetovati i pitati za mišljenje, kao i izneti neke molbe jer "Srbija je premala zemlja da bi od Rusije nešto očekivala".

On je rekao da će sutra ujutru prisustvovati paradi povodom Dana pobede nad fašizmom, sa Putinom položiti venac a zatim učestvovati u maršu Besmrtnog puka.

"To je pokazatelj iskrenog i otvorenog prijateljstva Srbije i Rusije. To je značajan signal za Srbiju i velika čast za njene predstavnike", izjavio je Vučić, dodavši da će Putina pozvati u posetu povodom obeležavanja pobede u Prvom svetskom ratu, prisajedinjenja Vojvodine Srbiji kao i važnih pobeda u Drugom svetskom ratu 1944.

(Kurir.rs/Beta/Foto: AP/Arhivska fotografija)

Kurir

Autor: Kurir