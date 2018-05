LIDER PSG SAŠA JANKOVIĆ OTVORIO DUŠU: Mogu samo s ideološki sličnim

Lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković izjavio je da je njegov savez s "celom autentičnom" opozicijom u vezi sa fer izbornim uslovima, ali da može da se ujedini "samo s ideološki sličnima".



Janković je u intervjuu za NIN kazao da PSG ne može da se ujedini s političkim organizacijama koje, kako je naveo, "baštine ideje nacionalizma, osporavaju ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih prava, veličaju ljude optužene za ratne zločine, čiji kadrovi smatraju da je učenje engleskog jezika štetno za decu".



On je istakao da su ga iz DS posle izbora pozvali na glavni odbor i potapšali po ramenu.

- Kada sam shvatio da je za rukovodstvo te stranke to bilo to, počeo sam da pravim Pokret kao udruženje građana. Ni to im nije bilo pravo, a ja ljudima iz Apela 100, kada smo razgovarali šta ćemo dalje, čak i kad je većina želela stranku, nisam rekao zbog čega stranka nije opcija. Ljutili bi se na DS, a ja sam želeo da ostavim prostor za najbližu saradnju naših organizacija, da DS dobije mesto u predsedništvu Pokreta - naveo je Janković.

