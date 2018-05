BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Odbora Bundestaga za evropske poslove Ginterom Krihbaumom.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Čini mi se da kao predsednik Srbije imam pravo da kažem da je Krihbaum iskreni prijatelj Srbije i da našem narodu želi dobro. Dugo smo danas razgovarali, pre svega o bilateralnim odnosima koji su na izuzetno visokom nivou, sve više nemačkih kompanija dolazi u Srbiju, a dodatnim reformama možemo privući još veći broj. Nemačka je i najvažniji spoljno-trgovinski partner Srbije, i u narednih 30 godina niko je u tome neće preteći, to govori i o značaju naših odnosa. On na svaki način podržava evropski put Srbije, iako je reč o strogom čoveku koji ne mora uvek biti saglasan sa onim o čemu govorimo. Zahvalan sam mu što je uvek na strani srpskog naroda. Razgovarali smo i o situaciji u regionu, na ucene i pretnje nismo spremni, a na kompromis uvek. Građani Srbije će imati prilike da se izjasne o onome što mi smatramo najbolji rešenjem. Uvek postoji nada da će razum preovladati i da ljudi žele pre da gledaju u budućnost nego u prošlost", objasnio je Vučić po završetku sastanka.

foto: Printscreen/Pink

Krihbaum je u nastavku istakao zahvalnost na gostoprimstvu podvukavši da je sa predsednikom Vučićem imao veoma konstruktivan razgovor.

"Naše dobre odnose dokazuje i broj poseta Vučića Nemačkoj i susreta sa kancelarkom Merkel. Naši odnosi su tek na početku svog razvoja, doći će još više nemačkih kompanija u Srbiju. Ovde su dobri radni uslovi, infrastruktura, plate... Sve te kompanije veruju u budućnost Srbije. Da nije tako i da nema poverenja, ne bi ni dolazile. To nije slučajnost, već rezultat Vlade Srbije i poteza predsednika Vučića. Važno je nastaviti sa naporima na putu ka EU, jer je to put koji se ne može preokrenuti ako postoji rešenost da se njime krene. Političar misli samo na svoj mandat, a pravi državnik misli na interes zemlje. Na tom putu niste sami, Nemačka vam pruža podršku. Ima još mnogo toga da se uradi, ali i sama Srbija će biti mnogo drugačija kada bude bila članica EU, sve te transformacije nije moguće odraditi preko noći, ali pravac kojim ste krenuli je pravi. Rado dolazim u Srbiju da bih na licu mesta oslušnuo kakva je situacija u zemlji. Ne oslanjam se na izveštaje iz Brisela koji su slovo na papiru, zato i danas imam još mnogo tačaka na dnevnom redu, imaću diskusiju i u Narodnoj skupštini, razgovarati sa premijerkom Brnabić, radujem se tome", ocenio je Krihbaum.

foto: Printscreen

Odgovarajući na pitanja novinara, nemački zvaničnik je objasnio da "ne veruje da postoji bilo kakav dogovor stranih diplomata oko Kosova".

foto: Printscreen

"Sve što se tiče proširenja EU ne može ići bez saglasnosti Bundestaga. Što se Kosova tiče, svaka zemlja koja pregovara ili će voditi pregovore sa EU na kraju će biti ocenjivana sopstvenim napretkom. Sa Kosovom takvih pregovora nema. To je sistem sopstvenog napretka, u tome nema ustupaka. Da bi uopšte bilo otvaranja pristupnih pregovora sa Kosovom, još mnogo toga mora da se desi, pre svega po pitanju vladavine prava, borbe sa kriminalom... Za nas je agenda iz Soluna važeća, što znači da sve države zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu, ali je dugačak put pred njima. Svaka zemlja dobija svoju ocenu, sa Srbijom imamo već 10 otvorenih poglavlja, ali nije ni samo taj broj važan i odlučujuć, već broj onih poglavlja koja se zatvaraju, kada su pregovori završeni i uslovi ispunjeni. Nerešene konfilkte ne možemo uvesti u EU, ne želimo novi Kipar. Zato od svih strana zahtevamo da prihvataju kompromis i da poštuju i realizuju dogovore, a mi ćemo, kao Nemačka, uticati na to da na kraju dana svi urade svoj domaći zadatak", naveo je on.

Predsednik Vučić je ocenio da mu je drago što Srbija javno čuje stav Nemačke.

foto: Printscreen

"Svi oni tretiraju Kosovo kao državu, to svi treba u Srbiji da znaju. Meni nije problem da kažem da mi mislimo drugačije, ali naša pozicija je teška. Što se saglasnosti SAD i 4 evropske države tiče, ne moraju da se muče, sve je jasno, ali je druga stvar šta očekuju u budućnosti, tu smo mi u problemu. Naš interes je da gradimo svoju zemlju i izvučemo za svoju decu najveću korist. Zato i apelujemo na zapadne zemlje da se stave u naše cipele i razumeju da mi stvari ne doživljavamo kao oni. Na to imamo i malo više prava nego oni, ali naša sila je mala. Pročitao sam nekoliko puta deklaraciju SPC, sve poštujem, samo nigde nisam video šta je rešenje. Da sve negiramo, budemo protiv svega, imamo zamrznut konflikt i čekamo bolje vreme? Koje bolje vreme? Kad nam svi ljudi odu u inostranstvo, a sve zemlje nam pobegnu 50 godina unapred? Ja našu crkvu veoma poštujem, ali konačnu odluku doneće građani Srbije. Mislim da nijedna vlada nije toliko pomogla crkvi, a dovedeni smo u veoma tešku situaciju. Svi govore o svetoj zemlji, samo u tu svetu zemlju niko neće da ide da živi. Kosovo je tu kad treba da udarimo politički šamar, a kad treba da pokažemo šta nam znači, onda nam ne znači ništa nažalost. Ja ne spadam u tu kategoriju ljudi, pokazao sam koliko mi ono znači. Pokažite mi jednog Srbina koji će da ide i decu da povede da žive u Štimlje ili Glogovac", poručio je Vučić.

foto: Printscreen/Pink

On se osvrnuo i na vest o planiranom napadu na Besmrtni puk u Moskvi na Dan pobede, istakavši da mu se "svakako ništa ne bi desilo i da bi i to čudo izbegao, jer bi bio izguran iz reda".

Kada je reč o mogućem povećanju plata i penzija, Vučić je objasnio da se zalaže za zaštitu najsiromašnijih i da čeka rezultat u našem budžetu i u narednim mesecima.

foto: Printscreen/Pink

"Ići ću na Samit u Sofiju. Idem u utorak prvo u Dizeldorf, pa odatle u Sofiju, valjda ćemo sve stići", kratko je za kraj prokomentarisao predsednik Srbije uoči skupa zapadnih zemalja u bugarskoj prestonici.

Krihbaum će u nastavku psoete Srbiji razgovarati i sa premijerkom Anom Brnabić, kao i, kako je najavljeno iz Ambasade Nemačke u Beogradu, sa predstavnicima srpskog parlamenta i članovima vlade sa kojima će razgovarati o daljim koracima u procesu evrointegracija Srbije.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

On će učestvovati i na međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji "Idejom EU do mira i razvoja" na kojoj će izneti svoje stavove o važnosti regionale saradnje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a sastaće se i sa predstavnicima civilnog društva i sa stipendistima nemačke fondacije Konrad Adenauer u Srbiji.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Gunter Krihbaum prati proces EU integracije Srbije već dugi niz godina. Tim povodom je već nekoliko puta boravio u Srbiji što ukazuje na važnost koju Nemačka pridaje procesu evrointegracija Srbije, kao i na široku podršku koju Nemačka, kao fer i pozdan partner, pruža reformskom procesu u Srbiji.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen/Pink)

Kurir

Autor: Kurir