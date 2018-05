NA BG IZBORIMA OSVOJIO 0,24 ODSTO, A SAD ZNA I KAKO ĆE SE REŠITI PITANJE KOSOVA: Čeda Jovanović iz Prištine otkriva šta u stvari želi Beograd

PRIŠTINA - Predsednik Liberalno-demokratske partije Srbije, Čedomir Jovanović je danas u Prištini izjavio da će Srbija priznati Kosovo ako dobije sever Kosova.

"Međusobno priznanje nije realno i srpskom društvu ne treba to nametati. Vi govorite o međusobnom priznanju, ali šta želi Beograd? On nešto želi, ali to ne može da kaže", rekao je Jovanović i nastavio: "Dajte nam sever Kosova i mi ćemo priznati vašu nezavisnost. Međutim ovo nije zvanični koncept srpske politike", kazao je on.

Jovanović je to rekao na konferenciji "Koja je budućnost odnosa Kosova i Srbije", koju je organizovao Kosovski demokratski institut.

Jovanović je ocenio da se u odnosima Kosova i Srbije "promenila retorika" i da za predsednika Aleksanda Vučića nije problem da kaže da se susreo sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, ali je rekao da ne veruje da se odnosi između Kosova i Srbije zasnivaju na odnosima Vučić-Tači.

Govoreći o ovoedeljnoj odluci Srbije da spreči učešće kosovskih karatista na Evropskom šampionatu u Novom Sadu, Jovanović je rekao da Srbija nije spremna da dolaze kosovski sportisti.

"Na znam na koji način Srbija može biti bolja, ako se suprotstavlja nezavisnosti Kosova. Svaka generacija koja je ratna, treba da ima ideju mira i rešavanja nesporazuma", smatra Jovanović.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Fonet/Aleksandar Levajković)

Kurir

Autor: Kurir