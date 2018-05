DARKO GLIŠIĆ ZA KURIR: Neke u SNS je opila vlast

Češljanje... Imam samo glasine, nemam dokaze da su se neki lokalni funkcioneri bahato ponašali, kako se to nekad radilo u zlatno doba DS. Ako se dokaže, biće momentalno isključeni iz stranke

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS, govori za Kurir o proveri lokalnih stranačkih funkcionera i najavljenom predsedništvu stranke. Kaže da zamera svojim koleginicama Zorani Mihajlović i Jadranki Joksimović što su svoja neslaganja sa premijerkom javno iznele i potvrđuje da sebe ne vidi u vrhu SNS ukoliko se sa čela stranke povuče aktuelni predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da će biti čistke u stranci. Očigledno je da postoji problem i da se pojedini lokalni prvaci ponašaju kao da su jači od stranke?

- Period od četiri godine, koliko traje mandat jednog predsednika opštine, predug je da on ne bi polagao račune i da ne bi podneo izveštaj o svom radu. U toku je podnošenje tih izveštaja. Lokalne izbore smo imali 2016. godine i ovo je polovina mandata, koja je vrlo zgodna da izanaliziramo šta je to što je urađeno za dve godine.



Dobro, a šta je ono što ste dosad konkretno izanalizirali?

- Jedan od osnovnih postulata SNS je da nikad ne liči na Demokratsku stranku.



A ne smeta vam da u SNS imate i bivše kadrove DS?

- Oni koji su nekada bili u DS a sada su u SNS prihvatili su politiku SNS i rade na najbolji mogući način. Ljude gledamo po tome šta urade, koliko mogu da doprinesu i kakve rezultate mogu da naprave i onda donosimo sud da li su dobri ili nisu.



Koliko njih je podnelo izveštaj i koliko njih još treba?

- Nismo ni blizu polovine.



A da li ste im dali neki rok?

- Rok je kraj maja, početak juna.



Čijim radom niste zadovoljni?

- Reći ću koji su to gradovi kad sve budemo sagledali. Nepošteno je da sada kažem. Zašto bih sada pomenuo jednu opštinu, a da ne pomenem one koje su takođe loše radile. Ne želim da neko kaže da bilo koga favorizujem. Kada sve budemo sagledali, jasno ćemo reći. Ako situacija nije dobra, raspuštamo odbore, menjamo predsednike odbora...



Ima li lobiranja, je l‘ vas zovu?

- Nisam vam ja adresa za to. Čim neko za nekog lobira, ja ga stavim na spisak.

Pa ima li tih lokalnih šerifa?

- Pa nema šerifa, ali ima onih koji misle da mogu da rade šta hoće bez kontrole. Ima ljudi iz SNS koje malo opije vlast, pomisle da je dovoljno da stave ime Aleksandra Vučića na listu i da mogu da rade šta hoće. Mi samo u pet opština nismo na vlasti, u 160 jesmo. Razgovarali smo o ljudima koji možda ne nose na najbolji način teret i obavezu politike SNS. Želimo da nateramo, preko sistema kontrole, ljude da što više rade, da lokalne funkcije najozbiljnije shvate i budu predani poslu. Ali to je mali broj ljudi. Neuporedivo veći broj ljudi koji rade na terenu su vredni. Njih ćemo, posle analize rada, javno pohvaliti. Oni se možda na taj način kandiduju za neke više državne funkcije.

Neki mogu da budu isključeni iz stranke?

- Da, za nedostojno ponašanje. Ne trpim bahato ponašanje. Ako je neki predsednik opštine pijan, šenluči...



Ima li takvih i gde?

- Imam samo glasine, nemam dokaze. Tamo gde imam dokaze da je neko šenlučio i bahatio se, kako se to nekad radilo u zlatno doba DS, biće momentalno isključen.



Šta je s gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom? Zašto nije isključen?

- Pa nije se tukao. Imao je verbalnu raspravu s čovekom koji ga je terao da nekoj firmi nabaci posao. Vidite, ako me neko tera da prekršim zakon, namestim tender, pa i ja ću da upotrebim najnepristojnije reči. Meni smeta ako se neko napije, bahato se ponaša, zloupotrebljava funkciju da krade, radi suprotno zakonima...



Zašto ne isključite iz SNS predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutku, protiv koga je podneta krivična prijava zbog seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja?

- On se kandidovao za izbacivanje. Ogavno mi je to što mu se stavlja na teret, ja bih ga odmah isključio. Slučaj je u tužilaštvu. Sačekaćemo još malo da vidimo šta tužilaštvo kaže.



Grad Kragujevac duguje više od 30 miliona evra. Praktično je na granici bankrotstva. Je li Radomir Nikolić predao izveštaj o radu?

- Nije. S Radomirom ću sledeće sedmice razgovarati baš o tome.



Hoće li to biti neprijatan razgovor?

- S Radomirom uvek prijatno razgovaram. Nikad nisam imao problem s njim.



Ali Kragujevac ima problema.

- Ima dosta problema koje je nasledio.



Ne može sve da bude nasleđeno. Da li bi trebalo da on bude gradonačelnik?

- A što ne bi trebalo?



Javnost je kritikovala njegovu odluku da najviše gradsko priznanje dodeli majci Dragici i njenoj fondaciji?

- Ne bih to komentarisao.



Da li biste vi dali nagradu u toj situaciji? Mnogi ne bi.

- Eto.

Kako ste vi gledali na svađe članica Predsedništva SNS Zorane Mihajlović i Jadranke Joksimović s premijerkom Brnabić?

- Čekam da one taj stav ponove na sednici Predsedništva, koja će biti održana do kraja maja. A onda ću reći šta imam. Moje zlatno pravilo je da sa članovima stranke polemišem na organima stranke. Sve što budem imamo da im kažem, reći ću im na sednici Predsedništva.



Da li ste bliži stavu predsednika Srbije, koji je rekao da premijerka ima njegovu nedvosmislenu podršku?

- Više puta sam ponovio da sam u SNS zbog Aleksandra Vučića i sledim onu njegovu ideju kako treba da izgleda Srbija. Ako ostane pri stavu da će izaći iz SNS, otići ću i ja.



Pa valjda stranka treba da postoji i dalje, čak i ukoliko predsednik Vučić odluči da se povuče?

- Stranka će da živi i da funkcioniše.



Kako će da živi ako će je napustiti svi funkcioneri?

- Ne znam koji svi, rekao sam u svoje ime. Ali vidim da se vi lično veoma sekirate za SNS.



Ne sekiram se, ali pitanje je zašto takav stav niste imali kada se sa čela stranke povlačio Tomislav Nikolić?

- S Aleksandrom Vučićem sam više od 20 godina, dobro ga poznajem, znam mu familiju. Znam, što je najvažnije, da je reč o ozbiljnom i odgovornom čoveku koji ne radi ni zbog čega drugog nego da bi nešto napravio za državu čiji je predsednik. Za mene on jeste neprikosnoveni autoritet i bio bih na smetnji ukoliko bih ostao kad bi se on povukao. Ako bi se to desilo, možda bi se „naslednici“ ponašali kao neki na lokalu.



Hoćete da kažete da bi mu podmetnuli nogu?

- To ste vi rekli. Ne bih mogao da opstanem u SNS ako na njegovom čelu nije Vučić.



Hipotetički, da Tomislav Nikolić ponovo reši da postane predsednik SNS, kakav bi vaš stav bio?

- Hipotetički, u tom slučaju bih kao član stranke redovno izmirivao svoju članarinu, glasao za SNS i bio podrška.



Da li Zorana Mihajlović i Jadranka Joksimović imaju vašu podršku kada javno iznose svoje neslaganje s premijerkom Anom Brnabić?

- Ne, jer ne volim i ne podržavam kada funkcioneri stranke polemišu preko medija. Stranka postoji, aktivna je i ima organe. Dakle, svi se viđamo i možemo to da rešimo na mestu na kome to priliči. Da sve stranačke stvari iskristališemo na mestu gde to treba da se uradi. Ne dopada mi se kada se prepucavamo preko medija.



U kakvim ste vi odnosima s ministarkama?

- U savršenim. Što ne znači da jedni drugima ne kažemo kada nam nešto smeta. Ali to treba da uradimo na organima stranke.



Da li može da se desi da one više ne budu deo Vlade?

- Može svašta da se desi.

Da li bi ste vi glasali za takvu odluku?

- Kada bi to bila tema, morao bih da saslušam i onda da donesem svoj sud. Kada imam sve argumente, onda donosim odluku. Ne mogu da gatam. Mislim da je to pošteno.



Očekujemo izbor za gradonačelnika Beograda. Ko je vaš favorit?

- Nemam favorite. Niti je stranka utakmica, niti je vođenje grada takmičenje gde svako ima svoje favorite.



Zašto?

- Zato što je to neozbiljno. Ne želimo da ličimo na Demokratsku stranku.



Pa upravo je gradski menadžer Goran Vesić, koji se pominje kao jedan od favorita, potekao iz te Demokratske stranke.

- On je čovek koji je posao gradskog menadžera veoma dobro radio. Gradonačelnik će biti neko sa liste.



Pa mora da bude neko sa liste jer je to propisano Statutom.

- A na sednici Predsedništva SNS će biti i o tome reči i glasaće se za kandidate.



A vi nećete da kažete za koga ćete glasati?

- Saslušaćemo sve predloge pa ćemo doneti odluku. Irena Vujović vrlo dobro radi kao predsednik opštine Savski venac. To je čak i nagrađeno znatno većim brojem glasova na gradskim izborima. Zahvaljujući Ireni, doprli smo do birača koji nisu bili naša podrška u nekom prethodnom periodu, što pokazuje da je ona dobro radila i da se pokazala na najbolji način. Ali bilo bi neozbiljno da kažem ko mi je favorit. I bilo bi nepošteno prema ostalim kolegama iz stranke.



Na Predsedništvu stranke razgovaraćete i o rekonstrukciji?

- Razgovaraćemo o svemu.

