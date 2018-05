Maja Gojković: Komisija će dokazati posledice bombardovanja

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da je ubeđena da će komisija, koja se formira radi utvrđivanja istine o vezi između bombardovanja osiromašenim uranijumom 1999. godine i porasta broja obolelih od raka, to uspeti i da dokaže.

"Ubeđena sam da hoće, navažnije je što mi sada raspravom u Narodnoj skupštini Republike Srbije govorimo o potrebi formiranja ovakve komisije na parlamentarnom nivou koja ima veoma zahtevan zadatak, a to je da istraži posledice bombrardovanja iz 1999. na zdravlje i životnu sredinu ljudi sa posebnim sa ostrtom na upotrebu projektila sa osiromašeniom uranijumom", kazala je Gojković gostujući u jutarnjem dnevniku RTS.

Pred poslanicima Skupštine Srbije danas će se glasati o sastavu te komisije.

Gojkovićeva je po hitnom postupku zatražila osnivanje ove komisije čiji glavni cilj će biti, kako je ponovila - istina.

Kako je istakla, od velike pomoći će svakako biti izveštaj italijanskog parlamenta, "države koja je jedna od članica NATO pakta koje su učestvovale u bombardovanju, a koja je posle višegodišnjeg istraživanja, ispitivanja relevantnih činilaca, dokazala da su italijanski vojnici umirali i oboljevali i oboljevaju od posledica toga što su boravili na područjima na kojima su korišćeni projektili sa osiromašenim uranijum", kako je dodala, između ostalog i na Kosovu i Metohiji, o čemu svedoči veliki broj podataka.

Gojković je naglasila da ono što je "frapantno" jeste da je, po italijanskim podacima oko 4.000 vojnika obolelo od raznih malignih bolesti i oko 300 je izgubilo život zato što je boravilo na tom području, a nije imalo nikakvu zaštitu "za razliku od pojedinih drugih stranih trupa koje su boravile na tom području".

Ona je kazala da nije dovoljno da do 2020. ta komisija predloži prve mere u tom slučaju, jer je to veoma zahtevan posao i podsetila da je italijanska komisija više puta zasedala.

"Pitanje je zašto to nije neko to ranije pokrenuo, ali (predsednik skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu) dr Darko Laketić je posvećen tom poslu i već ima neke polazne osnove, izveštaj smo uspeli zajedno da dobijemo, obavili smo razgovor sa italijanskim senatorom (Djan Pjerom) Skanuom koji je vodio ovaj težak posao, tako da prvi preliminarni izveštaj bi trebalo da se prikaze u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da se diskutuje o tome, ali da javnost u Srbiji bude upoznata sa tim do kakvih podataka smo došli", kazala je ona.

Ona je navela da je ubeđena da će se dokazati "suštinskim i posvećenim radom poslanika, da ima uticaja bombardobvanje osiromešeni uranijumom naše države i porast malignih oboljenja".

Gojković je ponovila da će u te svrhe biti obezbeđen novac iz budžeta zemlje.

"Novac će biti obezbeđen iz budžeta, videli ste kako u svetu funkcionišu te komisije, ljudi dolaze da svedoče pred našim parlamentarcima, italijanski senator je rekao u razgovoru sa dr Laketićem da će doći, predao je taj izveštaj kao amanet da mi drugi iz druge države koja je stradala u tom zločinačkom bombardovanju nastavimo ovaj rad i mi imamo obavezu prema građanima Srbije da im nakon posvećenog rada u ovoj temi saopštimo istinu, jer to je zločin zločin bez presedana kažnjavati ljude i nadolazeće generacije osuiromasenim uranijumiom", rekla je Gojković i podvukla da ovo istraživanje nije okrenuto protiv nekog već "ka istini koju dugujemo građanima Srbije".

Ona je navela da su mnogi, a ne samo italijanska komisija sproveli ranije ovakva istraživanja.

"Ja sam u razgovoru sa dr Laketićem shvatila da mnogi već godinama istažuju i upozoravaju da sigurno postoji uzročno posledicna veza između bombardovanja i porasta oboljenja i videla sam mnogobrojne izveštaje koji postoje u UN u okviru njihove agencije koja se bavi zaštitom životne sredine, koji su prosto iz nekih političkih razloga i u UN i mnogim međunarodnim organizacijama - sakrivani ili su, kako piše u italijanslkom izveštaju, bili sakaćeni kako ne bi građani njihovih država saznali pravu istinu", rekla je Gojković.

Istakla je da se nada da će poslanici u skupštini koji su većinski najavili svoju punu podršku ovoj inicijativi "preći sa reči na dela i doći na glasanje jer jedina je podrška kada pritisnete dugme zeleno i zdušno glasate za komisiju o istini. Različite su stvari kada nekog potapšete po ramenu ili kada dođete i pruzite podršku. I mi ćemo nju videti i priznati jedino tada", kazala je ona.

Kako je podvukla, očekuje da će kada rasprava bude završena krajem nedelje, odmah bude izglasana odluka o formiranju komisije da bi dr Laketić mogao sa svojim predlogom o njenom sastavu da izađe odmah do kraja ove sedmice.

