NEMCI VUČIĆU U DISELDORFU: Merkelova ceni to što radite (FOTO)

DISELDORF - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov domaćin predsednik vlade nemačke pokrajine Severne Rajne Vestfalije Armin Lašet istakli su izuzetnu saradnju i na političkom i ekonomskom planu sa daljom perspektivom razvoja, a Lašet je podržao Srbiju na njenom evropskom putu uz ocenu da kancelarka Nemačke Anglea Merkel izuzetno ceni sve reforme koje se u Srbiji sprovode.

U zajedničkom obraćanju novinarima Vučić je zahvalio na gostprimstvu i podvukao da su održani odlični sastanci a razgovaralo se o saradnji Srbije i Sevrene Rajne Vestfalije. Izneo je podatak da je trgovinska razmena oko 620 miliona evra, ali se i zahvalio lašetu koji je rekao da je mocguhe da ona ide i na više od 835 miliona evra, kolika je razmena Srbije sa Bavarskom.

Dodao je da se razgovaralo i o političkim temama i evropskom putu Srbije, za šta smo dobili podršku od predsednika vlade Severne Rajne Vestfalije, naveo je predsednik Srbije.

Vučić je dodao i da se razgovaralo i sa predstavnicima nemačkih kompanija, a podsetio i da će se danas održati i biznis forum, te da je bilo reči i o gradovima pobratimima Srbije i te nemačke pokrajine, od Dortmunda do Novog Sada,a "imamo neke ideje vezane za Diseldorf i Beograd".

Naveo je i da je domaćinu zahvalan što je imao strpljenja da sasluša sve, i o poltičkoj situaciji u Srbiji do onoga što mi u narednom periodu, kroz dodatne reforme kako bi našu ekonomiju učinili još privlačnijom, možemo da učinimo i da dovedemo još više investitora.

"Mi smo trgovinskom razmenom sa Nemačkom izuzetno zadovoljni, sa Severnom Rajnom Vestfalijom takođe, ali očekujemo još veći broj ljudi, investitora" rekao je Vučić i napomenuo i razmenu studenata, s obzirom da je ta pokrajina Nemačke centra osam univerzioteta sa Sangajske liste, sa razvijenim IT sektorom, kao i usluga.

Mnogo toga možemo da naučimo i mi ćemo tu priliku i prijateljstvo Lašeta prema Srbiji koristiti, rekao je Vučić.

Lašet je rekao da je sa srpskim predsednikom Vučićem imao veoma otvoren i dobar razgovor, te da su teme bile ekonomska i politička situacija u Srbiji, kao i pristupanje Srbije Evropskoj uniji, koje, kako je naglasio, svi želimo.

Na sastanku su, doda je, učestvovala i preduzeća iz te nemačke oblasti, koja će investirati i time svarati nova radna mesta u Srbiji.

"Pokrajina Vestfalija nalazi se iza Bavarije što se tiče investicija, ali nadamo se i ohrabrujemo preduzeća da napreduju u tom pogledu i dalje investiraju u Srbiju", rekao je predsednik te nemačke regije.

Govoreći o procesu pridruživanja Srbije Uniji, Lašet je konstatovao da svi znamo da kancelarka Angela Merkel ceni reforme koje Srbija u ovom trenutku sprovodi, ali je dodao da postoje velike mogućnosti za povećanje ekonomske saradnje konkretnim projektima, investicijama, novim poslovima...

On je rekao da je tema bila i saradnja na drugim poljima, da ima više gradova pobratima, da hiljade Srba živi u toj pokrajini i deo su zajednice i podvuukao da je poseta predsednika Srbije dobra prilika za rad na još boljoj saradnji u budućnosti.

Predsednik Srbije je dodao da su razgovorima prisustvovali i predstavnici firme "Vorverk" koja kreće sa izgradnjom fabrike u Ccacku, a naznačio i da Krombert Šubert za nekoliko dana počinje da radi u Kruševcu.

Nadovezao se i Lašet koji je poručio da je reč, pored te dve, i o mnogim drugim nemačkim firmama, najvišeg kvalieta i svetski poznatim i zaključio: "Kada one one kažu idemo u Srbiju - smatram da je to veoma dobar signal".

