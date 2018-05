Vučić: Tačija i Albance ne interesuju ljudi, samo teritorija

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da izjava tzv. "kosovskog predsednika" Hašima Tačija da razmena teritorije ili podela Kosova i Metohije nikada nisu bile teme i da se o tome neće ni razgovarati, potvrdjuje da je teritorija jedino ono što Albance interesuje.

Hašim Tači je juče izjavio da nikada nije, niti će razgovarati o podeli Kosova i Metohije ili razmeni teritorija i da smatra da se ta tema pojavila s "ciljem opipavanja pulsa" Kosmeta, Srbije i zemalja regiona.

"Ideja o razmeni teritorija je bila lažna vest da se opipa puls na Kosovu, i Srbiji i u glavnim gradovima (zemalja regiona)", kazao je on u intervjuu za prištinsku televiziju "Klan Kosova".

"Biće da njega interesuje samo teritorija, a da ga ljudi nikad nisu zanimali i da je jedino što oni nama govore 'nemojte da vas zanima vaša srpska teritorija, jer to sa teritorijom je završeno, to pripada nama Albancima i sad mi više o tome nećemo da pričamo, hajde da pričamo o vašim ljudima'. Ma nemojte? Hajde malo da pričamo da li ste vi zainteresovani za teritoriju, pa ćete videti da je to jedino što ih interesuje", rekao je Vučić, prenela je RTS.

Vučić je ocenio da je suština u tome kako će se voditi pregovori sa kosovskim mentorima, tutorima, sa onima koji su im donosili tzv. nezavisnost, sa onima koji su bombardovali Srbiju.

"To je naš posao, da vidimo možemo li nešto da izborima iako smo užasno loše radili od 1999. do 2011. godine. Užasno, užasno loše. Ni pre toga nije bilo dobro, i nije bilo idealno, da ne krivim samo ovu generaciju. Mnoge generacije napravile su greške, katastrofalne, za koje plaćamo visoku cenu", rekao je Vučić.

On je rekao da se sada postavlja pitanje da li će Srbija uspeti da izvučemo nešto iz ambisa i dodao se da se nada da hoće.

"Borićemo se za to", rekao je Vučić tokom posete Diseldorfu i dodao da od Samita u Sofiji očekuje neke dobre vesti.

Vučić je rekao i da će gradjane Srbije obavestiti kada dobije nešto zvanično, i da je na bilo koji način prihvatljivo i da prestavlja i slamku za koju bismo mogli da se uhvatimo da rešimo konflikte i obezbedimo sigurnost za kosovske Srbe.

"Kad bude postojalo nešto što bih u zvaničnoj formi dobio, a da je na bilo koji način prihvatljivo, ili nešto o čemu bismo morali da razgovaramo ili da se izjašnjavamo, biće mi veoma drago i biću veoma rad da vas s time upoznam, kao i sve druge građane Srbije", rekao je Vučić koga su novinari pitali da prokomentariše ;navode medija da je od zapadnih sila dobio plan za rešenje pitanja Kosova.

Autor: Kurir.rs/Beta , RTS